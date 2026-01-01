Déployer Gokapi en un clic.
Serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé avec des liens expirables, une protection par mot de passe et un backend S3 optionnel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gokapi
Gokapi est un serveur de partage de fichiers auto-hébergé open-source, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface utilisateur web et de distribuer des liens de téléchargement courts et éphémères — idéal pour un partage unique lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel compartiment compatible S3, et chaque lien prend en charge une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.
L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique maintient l'empreinte minimale, et contrairement aux plateformes publiques de partage de fichiers, il n'y a pas de canaux d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.
Principales fonctionnalités de Gokapi
Liens de partage expirants
Chaque fichier téléchargé obtient une URL courte avec une expiration configurable par durée ou par nombre de téléchargements, de sorte que les liens cessent de fonctionner après que le destinataire les a récupérés.
Liens protégés par mot de passe
Protégez éventuellement les téléchargements par un mot de passe spécifique à chaque lien afin que même les URL divulguées ne puissent pas être ouvertes sans le code secret.
Stockage local ou S3
Stockez les fichiers sur le volume local ou dirigez Gokapi vers n'importe quel compartiment compatible S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pour un stockage élastique et durable.
Chiffrement de bout en bout
Le chiffrement côté client optionnel garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les fichiers téléversés partagés via des liens chiffrés de bout en bout à usage unique.
Comptes multi-utilisateurs
Créez des comptes d'utilisateur distincts afin que plusieurs membres du personnel ou membres de la famille partagent une seule instance avec des historiques de téléchargement isolés.
API et CLI
Téléversez par programmation via l'API REST ou la CLI officielle pour l'expédition d'artefacts de build, de paquets de logs et de sorties d'automatisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gokapi
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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