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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gokapi

Gokapi est un serveur de partage de fichiers auto-hébergé open-source, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface utilisateur web et de distribuer des liens de téléchargement courts et éphémères — idéal pour un partage unique lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel compartiment compatible S3, et chaque lien prend en charge une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.

L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique maintient l'empreinte minimale, et contrairement aux plateformes publiques de partage de fichiers, il n'y a pas de canaux d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Gokapi

Liens de partage expirants

Chaque fichier téléchargé obtient une URL courte avec une expiration configurable par durée ou par nombre de téléchargements, de sorte que les liens cessent de fonctionner après que le destinataire les a récupérés.

Liens protégés par mot de passe

Protégez éventuellement les téléchargements par un mot de passe spécifique à chaque lien afin que même les URL divulguées ne puissent pas être ouvertes sans le code secret.

Stockage local ou S3

Stockez les fichiers sur le volume local ou dirigez Gokapi vers n'importe quel compartiment compatible S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pour un stockage élastique et durable.

Chiffrement de bout en bout

Le chiffrement côté client optionnel garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les fichiers téléversés partagés via des liens chiffrés de bout en bout à usage unique.

Comptes multi-utilisateurs

Créez des comptes d'utilisateur distincts afin que plusieurs membres du personnel ou membres de la famille partagent une seule instance avec des historiques de téléchargement isolés.

API et CLI

Téléversez par programmation via l'API REST ou la CLI officielle pour l'expédition d'artefacts de build, de paquets de logs et de sorties d'automatisation.

Pourquoi choisir Hostinger pour Gokapi

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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