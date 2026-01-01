Gokapi est un serveur de partage de fichiers auto-hébergé open-source, inspiré de Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface utilisateur web et de distribuer des liens de téléchargement courts et éphémères — idéal pour un partage unique lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel compartiment compatible S3, et chaque lien prend en charge une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe facultatifs.

L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique maintient l'empreinte minimale, et contrairement aux plateformes publiques de partage de fichiers, il n'y a pas de canaux d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.