Déployer OpenHuman en 1 clic.
Noyau d'IA personnel auto-hébergé qui connecte plus de 118 applications et construit un arbre de mémoire privé que vous contrôlez entièrement.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenHuman
OpenHuman est une super intelligence artificielle personnelle open-source conçue pour fonctionner sur votre propre infrastructure. Construite autour d'un noyau Rust et d'un arbre de mémoire local-first compatible avec Obsidian, elle se connecte à plus d'une centaine de services via OAuth en un clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar, et bien d'autres — et extrait discrètement de nouvelles données dans une base de connaissances privée toutes les vingt minutes.
L'auto-hébergement d'OpenHuman conserve chaque e-mail, document et conversation dans un espace de travail que vous possédez, tout en vous permettant de router les requêtes vers des modèles de raisonnement, rapides ou de vision à la demande. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun service d'IA tiers ne voit jamais vos données brutes, sauf si vous les y acheminez explicitement.
Principales fonctionnalités de OpenHuman
Mémoire locale d'abord
Chaque message, document et synchronisation d'intégration atterrit dans un magasin SQLite local et un coffre-fort compatible Obsidian que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder directement sur le disque.
118+ intégrations
Connecteurs OAuth en un clic pour Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar et des dizaines d'autres, avec un processus d'arrière-plan qui rafraîchit les données toutes les vingt minutes.
Outils d'agents natifs
La recherche web intégrée, le scraping, l'accès au système de fichiers, les opérations Git et la voix (STT/TTS) permettent aux agents d'agir en votre nom sans frameworks de plugins externes.
Compression TokenJuice
Un compresseur de prompts embarqué qui supprime les jetons redondants des appels d'agent, réduisant les coûts d'API du modèle jusqu'à 80 % sur les workflows de longue durée.
Routage de modèle unifié
Basculez entre les modèles de raisonnement, rapides et de vision via un abonnement unique, ou dirigez le cœur vers des backends locaux Ollama et LM Studio pour une confidentialité totale.
Cœur RPC durci
Le cœur Rust sans interface graphique expose un point de terminaison RPC authentifié par jeton, s'exécute comme un conteneur en lecture seule avec des privilèges réduits, et s'associe proprement avec les clients de bureau via le réseau.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenHuman
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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