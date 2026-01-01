Déployer Tiny File Manager en un clic.
Gestionnaire de fichiers web PHP léger et monofichier pour télécharger, téléverser et organiser les fichiers du serveur depuis n'importe quel navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tiny File Manager
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tiny File Manager
Tiny File Manager est un gestionnaire de fichiers compact et open source qui fonctionne entièrement comme un seul fichier PHP, vous offrant une interface complète basée sur un navigateur pour gérer les fichiers sur votre serveur sans clients SSH ou FTP. Il prend en charge le téléchargement et le téléversement de fichiers, la copie, le déplacement, le renommage, la suppression, la création d'archives et un éditeur de texte intégré — le tout accessible via une interface utilisateur web propre et réactive.
L'auto-hébergement de Tiny File Manager sur votre VPS garde vos fichiers sous votre contrôle et vous permet d'accorder un accès basé sur les rôles aux membres de l'équipe avec différents niveaux d'autorisation. Son empreinte minimale signifie qu'il fonctionne aux côtés de vos applications existantes sans ajouter de surcharge de ressources notable.
Principales fonctionnalités de Tiny File Manager
Opérations complètes sur les fichiers
Chargez, téléchargez, copiez, déplacez, renommez et supprimez des fichiers et des dossiers directement depuis le navigateur, sans nécessiter d'accès SSH ou FTP.
Accès multi-utilisateur
Définissez plusieurs comptes d'utilisateur avec des mots de passe individuels et des niveaux d'autorisation, y compris des rôles en lecture seule pour un accès restreint.
Éditeur de texte intégré
Modifiez les fichiers de configuration, les scripts et le code directement dans le navigateur avec prise en charge de la coloration syntaxique, sans avoir besoin d'un éditeur séparé.
Support d'archivage
Créez des archives ZIP et extrayez des fichiers compressés via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes sans outils en ligne de commande.
Recherche de fichiers
Recherchez dans les répertoires par nom de fichier ou par contenu pour localiser rapidement des fichiers sans naviguer manuellement dans les arborescences de dossiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tiny File Manager
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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