Tiny File Manager est un gestionnaire de fichiers compact et open source qui fonctionne entièrement comme un seul fichier PHP, vous offrant une interface complète basée sur un navigateur pour gérer les fichiers sur votre serveur sans clients SSH ou FTP. Il prend en charge le téléchargement et le téléversement de fichiers, la copie, le déplacement, le renommage, la suppression, la création d'archives et un éditeur de texte intégré — le tout accessible via une interface utilisateur web propre et réactive.

L'auto-hébergement de Tiny File Manager sur votre VPS garde vos fichiers sous votre contrôle et vous permet d'accorder un accès basé sur les rôles aux membres de l'équipe avec différents niveaux d'autorisation. Son empreinte minimale signifie qu'il fonctionne aux côtés de vos applications existantes sans ajouter de surcharge de ressources notable.