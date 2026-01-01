Jusqu’à 70 % de rabais sur Roundcube

Client webmail IMAP basé sur navigateur avec une interface de type bureau pour lire, écrire et organiser les e-mails.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Roundcube

Roundcube est un client de messagerie web open source de longue date, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations en fil de discussion, contacts et un système de plugins.

L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS maintient les sessions de messagerie web, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, loin des services de messagerie web tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Roundcube

Client webmail IMAP

Se connecte à n'importe quel serveur IMAP et SMTP afin que vous puissiez utiliser Roundcube comme interface pour une boîte aux lettres existante sans migrer de comptes.

Habillage élastique réactif

L'interface Elastic par défaut s'adapte aux écrans d'ordinateur de bureau, de tablette et de téléphone, offrant une expérience intuitive sur tous les appareils.

Carnet d'adresses intégré

Gérez les contacts personnels et partagés, les groupes de contacts et les annuaires LDAP en même temps que vos messages sans quitter la boîte de réception.

Écosystème de plugins

Étendez les fonctionnalités avec des plugins pour les filtres managesieve, l'authentification à deux facteurs, les calendriers, le chiffrement, et bien plus encore.

Conversations à fils

Regroupez les messages associés en fils de conversation avec une recherche en texte intégral et des filtres rapides pour gérer efficacement les boîtes de réception chargées.

Support multi-langues

Livré avec des traductions dans plus de 70 langues et prend en charge les préférences linguistiques et de fuseau horaire par utilisateur, prêtes à l'emploi.

Pourquoi choisir Hostinger pour Roundcube

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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