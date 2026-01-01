Client webmail IMAP basé sur navigateur avec une interface de type bureau pour lire, écrire et organiser les e-mails.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Roundcube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Roundcube
Roundcube est un client de messagerie web open source de longue date, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations en fil de discussion, contacts et un système de plugins.
L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS maintient les sessions de messagerie web, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, loin des services de messagerie web tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.
Principales fonctionnalités de Roundcube
Client webmail IMAP
Se connecte à n'importe quel serveur IMAP et SMTP afin que vous puissiez utiliser Roundcube comme interface pour une boîte aux lettres existante sans migrer de comptes.
Habillage élastique réactif
L'interface Elastic par défaut s'adapte aux écrans d'ordinateur de bureau, de tablette et de téléphone, offrant une expérience intuitive sur tous les appareils.
Carnet d'adresses intégré
Gérez les contacts personnels et partagés, les groupes de contacts et les annuaires LDAP en même temps que vos messages sans quitter la boîte de réception.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins pour les filtres managesieve, l'authentification à deux facteurs, les calendriers, le chiffrement, et bien plus encore.
Conversations à fils
Regroupez les messages associés en fils de conversation avec une recherche en texte intégral et des filtres rapides pour gérer efficacement les boîtes de réception chargées.
Support multi-langues
Livré avec des traductions dans plus de 70 langues et prend en charge les préférences linguistiques et de fuseau horaire par utilisateur, prêtes à l'emploi.
Pourquoi choisir Hostinger pour Roundcube
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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