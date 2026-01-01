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Plateforme de partage de fichiers temporaires auto-hébergée et évolutive — comme WeTransfer, mais sous votre contrôle total.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plik

Plik est une plateforme de partage de fichiers temporaires open-source qui vous permet de télécharger des fichiers et de partager des liens sécurisés et éphémères avec n'importe qui — sans dépendre de services cloud tiers. Conçue dans un souci de confidentialité et de flexibilité, elle prend en charge les téléchargements protégés par mot de passe, les liens de téléchargement à usage unique qui disparaissent après le premier accès, et le chiffrement de bout en bout utilisant le protocole age.

L'auto-hébergement de Plik sur votre VPS signifie que vos fichiers restent sur une infrastructure que vous contrôlez, avec des périodes de rétention et des limites de taille de fichier configurables. L'interface web moderne de Vue 3 facilite la gestion des téléchargements, tandis que le client CLI intégré permet des transferts de fichiers scriptés depuis n'importe quelle plateforme.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Plik

Liens de fichiers expirants

Définissez une durée de vie personnalisée pour chaque téléchargement afin que les fichiers partagés expirent automatiquement et soient supprimés, gardant ainsi votre espace de stockage propre.

Téléchargements uniques

Générez des liens à usage unique qui s'autodétruisent après le premier téléchargement, garantissant que les fichiers n'atteignent que le destinataire prévu.

Téléchargements protégés par mot de passe

Protégez les téléchargements individuels avec un mot de passe afin que seuls les destinataires disposant des identifiants corrects puissent accéder aux fichiers partagés.

Chiffrement de bout en bout

Chiffrer les fichiers côté client en utilisant le protocole age avant le téléversement afin que même l'opérateur du serveur ne puisse pas lire le contenu.

Plusieurs backends de stockage

Stockez les fichiers localement ou connectez-vous à S3, Google Cloud Storage, ou OpenStack Swift pour faire évoluer la capacité sans limites.

Support client CLI

Télécharger et gérer des fichiers directement depuis le terminal à l'aide du client CLI Go multiplateforme, permettant des transferts scriptés et automatisés.

Pourquoi choisir Hostinger pour Plik

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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