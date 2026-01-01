Déployer Strapi en un clic.
CMS headless open-source de pointe qui génère automatiquement des API REST et GraphQL à partir de vos modèles de contenu avec un panneau d'administration personnalisable.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Strapi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Strapi
Strapi est le CMS headless open-source le plus populaire au monde, utilisé par plus de 800 000 développeurs. Il offre un backend de gestion de contenu entièrement personnalisable avec un panneau d'administration intuitif par glisser-déposer, des API REST et GraphQL générées automatiquement, et un riche écosystème de plugins. Contrairement aux CMS traditionnels qui lient le contenu à un frontend fixe, Strapi diffuse le contenu vers n'importe quel canal — sites web, applications mobiles, appareils IoT — via des API standard.
L'auto-hébergement de Strapi sur votre VPS élimine les tarifs par utilisateur et les limites de débit d'API imposés par les fournisseurs de CMS gérés, tout en vous donnant un contrôle total sur l'architecture de votre contenu, le stockage des données et la configuration des plugins. Ce modèle associe Strapi à PostgreSQL 16 pour une fiabilité prête pour la production.
Principales fonctionnalités de Strapi
APIs auto-générées
Strapi crée automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL lorsque vous définissez des types de contenu — aucun codage manuel d'API n'est requis.
Créateur de contenu par glisser-déposer
Créez visuellement des modèles de contenu complexes avec des champs, des composants et des zones dynamiques sans toucher à la base de code.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations granulaires par type de contenu et rôle d'utilisateur afin que les éditeurs, les gestionnaires et les consommateurs d'API n'accèdent qu'à ce qui leur est permis.
Médiathèque
Téléchargez, organisez et optimisez les images et les fichiers dans une bibliothèque de médias centralisée avec redimensionnement automatique des images et conversion de format.
Écosystème de plugins
Étendez Strapi avec des plugins du marketplace pour l'authentification, le SEO, l'e-mail, la recherche, et plus encore — ou créez des plugins personnalisés pour vos besoins.
Contenu multi-langues
Gérer le contenu en plusieurs langues avec la prise en charge i18n intégrée, en publiant chaque locale indépendamment pour prendre en charge les audiences mondiales.
Pourquoi choisir Hostinger pour Strapi
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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