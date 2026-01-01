Jusqu’à 70 % de rabais sur TriliumNext Notes

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Base de connaissances personnelle auto-hébergée avec des notes hiérarchiques, prise en charge des scripts et une puissante API REST pour l'automatisation.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TriliumNext Notes

TriliumNext Notes est une application de gestion des connaissances personnelles auto-hébergée, construite autour d'une structure arborescente hiérarchique qui peut contenir des milliers de notes. Elle prend en charge l'édition WYSIWYG riche, les blocs de code, les formules mathématiques et un moteur de script pour créer des flux de travail personnalisés et une gestion automatisée des notes.

L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un stockage de notes illimité, une synchronisation persistante entre les appareils et la pleine propriété de votre base de connaissances. Les notes peuvent être clonées à travers plusieurs emplacements, enrichies d'attributs personnalisés et accessibles via l'API REST ETAPI pour les intégrations externes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TriliumNext Notes

Organisation hiérarchique

Organisez des milliers de notes dans une structure arborescente avec clonage, afin que des notes individuelles puissent apparaître dans plusieurs contextes sans duplication.

Moteur de script

Écrivez des scripts JavaScript qui s'exécutent sur des événements ou des plannings pour automatiser la création, le balisage et l'organisation de notes.

Historique des révisions

Chaque modification de note est automatiquement versionnée, vous permettant de consulter et de restaurer n'importe quelle version précédente de votre contenu.

ETAPI REST API

Une API REST documentée permet aux outils externes de créer, lire, mettre à jour et organiser des notes par programmation.

Capture web

L'extension de navigateur capture les pages web directement dans votre base de connaissances Trilium en un seul clic.

Pourquoi choisir Hostinger pour TriliumNext Notes

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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