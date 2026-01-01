TriliumNext Notes est une application de gestion des connaissances personnelles auto-hébergée, construite autour d'une structure arborescente hiérarchique qui peut contenir des milliers de notes. Elle prend en charge l'édition WYSIWYG riche, les blocs de code, les formules mathématiques et un moteur de script pour créer des flux de travail personnalisés et une gestion automatisée des notes.

L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un stockage de notes illimité, une synchronisation persistante entre les appareils et la pleine propriété de votre base de connaissances. Les notes peuvent être clonées à travers plusieurs emplacements, enrichies d'attributs personnalisés et accessibles via l'API REST ETAPI pour les intégrations externes.