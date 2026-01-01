Jusqu’à 70 % de rabais sur Vane

Déployer Vane en 1 clic.

Moteur de réponses IA axé sur la confidentialité qui fournit des réponses avec des sources citées en utilisant des LLM locaux ou des fournisseurs cloud sur votre propre matériel.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployer Vane en 1 clic.

Trouvez le forfait VPS idéal pour Vane

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vane

Vane est un moteur de réponse open-source alimenté par l'IA qui fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Il associe un backend de métarecherche basé sur SearXNG avec le modèle de langage étendu de votre choix — des modèles Ollama locaux ou des fournisseurs cloud comme OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et Groq — pour synthétiser des réponses précises étayées par des sources web citées.

L'auto-hébergement de Vane conserve chaque requête de recherche et chaque téléchargement de document sur votre VPS. Il n'y a pas de journalisation des requêtes par des tiers, pas d'abonnement par utilisateur et pas de classement opaque — vous choisissez les sources de recherche, le modèle et le niveau de confidentialité qui correspondent à votre façon de faire des recherches.

Commencer
Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Vane

Réponses IA citées

Chaque réponse renvoie aux sources sous-jacentes, vous permettant de vérifier les affirmations et d'approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré.

LLMs locaux et cloud

Exécutez des modèles open-source localement via Ollama, ou connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Groq depuis la même interface web.

SearXNG fourni

Livré avec une instance de métarecherche SearXNG afin que les requêtes soient agrégées à travers de nombreux moteurs sans les exposer à des traqueurs commerciaux.

Modes de rapidité et de qualité

Basculez entre les modes Vitesse, Équilibré et Qualité pour arbitrer entre le temps de réponse et une recherche plus approfondie et en plusieurs étapes sur des questions plus complexes.

Téléchargements de fichiers et découverte

Téléchargez des PDF, des fichiers texte et des images pour poser des questions sur vos propres documents, ou parcourez le fil Découvrir pour du contenu tendance.

Historique de recherche sur votre VPS

Toutes les requêtes, les fichiers téléchargés et l'historique de chat restent sur votre serveur dans un volume persistant — jamais synchronisés avec un cloud tiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour Vane

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Hébergez localement. Performez mondialement.

Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

Commencer

Explorez d'autres applications à déployer

9router

9router

Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM

Sélectionner
Agent Zero

Agent Zero

Framework d'agents IA open source avec coopération multi-agents et mémoire persistante

Sélectionner
Dify

Dify

Plateforme open source pour créer des applications LLM avec RAG, des agents et des flux de travail

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.