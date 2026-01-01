Déployer Vane en 1 clic.
Moteur de réponses IA axé sur la confidentialité qui fournit des réponses avec des sources citées en utilisant des LLM locaux ou des fournisseurs cloud sur votre propre matériel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Vane
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vane
Vane est un moteur de réponse open-source alimenté par l'IA qui fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Il associe un backend de métarecherche basé sur SearXNG avec le modèle de langage étendu de votre choix — des modèles Ollama locaux ou des fournisseurs cloud comme OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et Groq — pour synthétiser des réponses précises étayées par des sources web citées.
L'auto-hébergement de Vane conserve chaque requête de recherche et chaque téléchargement de document sur votre VPS. Il n'y a pas de journalisation des requêtes par des tiers, pas d'abonnement par utilisateur et pas de classement opaque — vous choisissez les sources de recherche, le modèle et le niveau de confidentialité qui correspondent à votre façon de faire des recherches.
Principales fonctionnalités de Vane
Réponses IA citées
Chaque réponse renvoie aux sources sous-jacentes, vous permettant de vérifier les affirmations et d'approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré.
LLMs locaux et cloud
Exécutez des modèles open-source localement via Ollama, ou connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Groq depuis la même interface web.
SearXNG fourni
Livré avec une instance de métarecherche SearXNG afin que les requêtes soient agrégées à travers de nombreux moteurs sans les exposer à des traqueurs commerciaux.
Modes de rapidité et de qualité
Basculez entre les modes Vitesse, Équilibré et Qualité pour arbitrer entre le temps de réponse et une recherche plus approfondie et en plusieurs étapes sur des questions plus complexes.
Téléchargements de fichiers et découverte
Téléchargez des PDF, des fichiers texte et des images pour poser des questions sur vos propres documents, ou parcourez le fil Découvrir pour du contenu tendance.
Historique de recherche sur votre VPS
Toutes les requêtes, les fichiers téléchargés et l'historique de chat restent sur votre serveur dans un volume persistant — jamais synchronisés avec un cloud tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Vane
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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