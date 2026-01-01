Vane est un moteur de réponse open-source alimenté par l'IA qui fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Il associe un backend de métarecherche basé sur SearXNG avec le modèle de langage étendu de votre choix — des modèles Ollama locaux ou des fournisseurs cloud comme OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et Groq — pour synthétiser des réponses précises étayées par des sources web citées.

L'auto-hébergement de Vane conserve chaque requête de recherche et chaque téléchargement de document sur votre VPS. Il n'y a pas de journalisation des requêtes par des tiers, pas d'abonnement par utilisateur et pas de classement opaque — vous choisissez les sources de recherche, le modèle et le niveau de confidentialité qui correspondent à votre façon de faire des recherches.