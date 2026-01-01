Déployer draw.io en un clic.
Application de création de diagrammes gratuite et open-source pour créer des organigrammes, des diagrammes de réseau, des UML et des visualisations d'architecture — entièrement auto-hébergée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour draw.io
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec draw.io
draw.io (diagrams.net) est un outil de création de diagrammes gratuit et open source, plébiscité par des millions d'ingénieurs, d'architectes et d'analystes commerciaux. Il prend en charge un large éventail de types de diagrammes — organigrammes, diagrammes de classes UML, diagrammes entité-relation, cartes réseau et d'infrastructure, flux de travail BPMN, et bien plus encore — le tout à partir d'un éditeur sophistiqué basé sur navigateur.
L'auto-hébergement de draw.io sur votre propre VPS signifie que toutes les données de diagramme restent au sein de votre infrastructure. Aucun fichier n'est envoyé à des serveurs externes, ce qui en fait le choix par défaut pour les équipes des secteurs réglementés ou celles ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. L'image Docker est sans état et légère, sans dépendances de base de données.
Principales fonctionnalités de draw.io
Zéro dépendances externes
draw.io fonctionne comme un conteneur unique et sans état, sans nécessiter de base de données — les données des diagrammes ne quittent jamais votre serveur.
Prise en charge étendue des diagrammes
Créez des organigrammes, des diagrammes UML, des diagrammes ER, des cartes réseau, des flux de travail BPMN et des maquettes filaires à partir d'un éditeur unifié.
Intégrations de stockage cloud
Connectez Google Drive, Microsoft OneDrive et GitLab pour stocker et versionner les diagrammes avec vos fichiers existants.
Exportation côté serveur
Exporter des diagrammes aux formats PDF, PNG, SVG et Visio (.vsdx) directement sur le serveur sans traitement côté client.
Éditeur compatible hors ligne
Fonctionne entièrement hors ligne en ajoutant
?offline=1 à l'URL — idéal pour les environnements isolés ou restreints.
Pourquoi choisir Hostinger pour draw.io
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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