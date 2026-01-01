Déployer Bazarr en un clic.
Outil de gestion automatique des sous-titres pour Sonarr et Radarr, qui télécharge et met à niveau les sous-titres de votre médiathèque.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bazarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bazarr
Bazarr est une application compagnon de Sonarr et Radarr qui automatise l'intégralité du flux de travail des sous-titres pour votre médiathèque. Il surveille votre médiathèque pour le nouveau contenu et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées auprès de plus de 20 fournisseurs, y compris OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed et Podnapisi. Lorsque de meilleures versions de sous-titres deviennent disponibles, Bazarr les met à jour automatiquement — aucune recherche manuelle n'est requise.
L'exécution de Bazarr sur un VPS dédié lui confère la disponibilité constante et l'adresse IP publique fiable nécessaires pour un accès ininterrompu aux fournisseurs — les réseaux domestiques avec des adresses IP dynamiques peuvent être bloqués par les fournisseurs de sous-titres au fil du temps. Combiné avec des outils de synchronisation de sous-titres qui corrigent les décalages de temps et la prise en charge des pistes SDH pour malentendants, Bazarr offre une couverture complète des sous-titres pour chaque élément multimédia de votre médiathèque.
Principales fonctionnalités de Bazarr
Intégration de Sonarr et Radarr
Bazarr se connecte directement à votre configuration arr existante et récupère automatiquement les sous-titres pour chaque film ou épisode dès qu'il est ajouté à votre bibliothèque.
Plus de 20 fournisseurs de sous-titres
Recherchez OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, et bien d'autres simultanément pour maximiser les chances de trouver des sous-titres précis dans votre langue.
Améliorations automatiques de la qualité
Lorsqu'une meilleure version de sous-titre est publiée pour un contenu déjà présent dans votre bibliothèque, Bazarr remplace automatiquement le fichier existant sans aucune intervention manuelle.
Synchronisation des sous-titres
Des outils de synchronisation intégrés ajustent le minutage des sous-titres pour correspondre aux pistes audio, corrigeant la raison la plus courante pour laquelle les sous-titres semblent décalés, même lorsqu'ils sont téléchargés depuis des sources fiables.
Soutien aux malentendants
Préférez les pistes SDH ou CC pour l'accessibilité — Bazarr peut prioriser les sous-titres pour malentendants chez tous les fournisseurs pour chaque élément de votre bibliothèque.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bazarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.