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Plateforme OSINT open-source en temps réel agrégeant plus de 60 flux de renseignement mondiaux en direct — avions, navires, satellites, et plus encore — sur une seule carte.

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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shadowbroker

Shadowbroker est une plateforme de renseignement géospatial OSINT open source qui agrège plus de 60 flux de données mondiaux en temps réel dans une interface cartographique interactive unique. Elle rassemble les positions d'aéronefs privés et commerciaux, les mouvements de navires maritimes, les passages de satellites actifs, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS, l'activité sismique, les caméras de vidéosurveillance et les réseaux radio maillés — des données accessibles au public qui sont rarement agrégées en un seul endroit. Une couche d'agent IA optionnelle vous permet de connecter un modèle linguistique pour analyser les flux et faire apparaître des corrélations qui ne sont pas visibles en examinant les couches de données individuelles.

L'auto-hébergement de Shadowbroker sur un VPS offre à votre équipe un tableau de bord de renseignement persistant et partagé, sans analyse d'utilisation, sans partage de données avec des tiers, et avec un contrôle total sur les flux et les intégrations API activés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Shadowbroker

Plus de 60 flux de données en direct

Agréger les positions d'aéronefs, les navires maritimes, les passages de satellites, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS et les données sismiques provenant de plus de 60 sources sans basculer entre les outils.

Suivi des aéronefs et des navires

Surveillez les jets privés, les vols commerciaux et les navires maritimes en temps réel en utilisant les intégrations de flux OpenSky OAuth2 et AIS pour une couverture mondiale.

Couche d'agent IA

Connecter un modèle linguistique pour analyser les flux en direct et faire apparaître automatiquement des corrélations inédites entre les couches de données géospatiales.

Superpositions de conflits et de menaces

Visualisez les zones de conflit actives, les événements de brouillage GPS, les fronts d'incendie et les alertes d'urgence sur la même carte que le trafic aérien et maritime.

Intelligence auto-hébergée

Conservez toutes les données de renseignement sur votre propre VPS, sans abonnements SaaS, sans analyses d'utilisation et sans plateformes tierces recevant vos requêtes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Shadowbroker

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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