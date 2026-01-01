Déployer Shadowbroker en un clic.
Plateforme OSINT open-source en temps réel agrégeant plus de 60 flux de renseignement mondiaux en direct — avions, navires, satellites, et plus encore — sur une seule carte.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Shadowbroker
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shadowbroker
Shadowbroker est une plateforme de renseignement géospatial OSINT open source qui agrège plus de 60 flux de données mondiaux en temps réel dans une interface cartographique interactive unique. Elle rassemble les positions d'aéronefs privés et commerciaux, les mouvements de navires maritimes, les passages de satellites actifs, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS, l'activité sismique, les caméras de vidéosurveillance et les réseaux radio maillés — des données accessibles au public qui sont rarement agrégées en un seul endroit. Une couche d'agent IA optionnelle vous permet de connecter un modèle linguistique pour analyser les flux et faire apparaître des corrélations qui ne sont pas visibles en examinant les couches de données individuelles.
L'auto-hébergement de Shadowbroker sur un VPS offre à votre équipe un tableau de bord de renseignement persistant et partagé, sans analyse d'utilisation, sans partage de données avec des tiers, et avec un contrôle total sur les flux et les intégrations API activés.
Principales fonctionnalités de Shadowbroker
Plus de 60 flux de données en direct
Agréger les positions d'aéronefs, les navires maritimes, les passages de satellites, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS et les données sismiques provenant de plus de 60 sources sans basculer entre les outils.
Suivi des aéronefs et des navires
Surveillez les jets privés, les vols commerciaux et les navires maritimes en temps réel en utilisant les intégrations de flux OpenSky OAuth2 et AIS pour une couverture mondiale.
Couche d'agent IA
Connecter un modèle linguistique pour analyser les flux en direct et faire apparaître automatiquement des corrélations inédites entre les couches de données géospatiales.
Superpositions de conflits et de menaces
Visualisez les zones de conflit actives, les événements de brouillage GPS, les fronts d'incendie et les alertes d'urgence sur la même carte que le trafic aérien et maritime.
Intelligence auto-hébergée
Conservez toutes les données de renseignement sur votre propre VPS, sans abonnements SaaS, sans analyses d'utilisation et sans plateformes tierces recevant vos requêtes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shadowbroker
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web