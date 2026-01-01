Déployer LubeLogger en 1 clic.
Le suivi ultime de l'entretien et du carburant des véhicules auto-hébergé pour maintenir votre flotte en parfait état.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LubeLogger
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LubeLogger
LubeLogger est une plateforme de gestion dédiée aux passionnés d'automobile, aux propriétaires de flottes et à toute personne souhaitant suivre méticuleusement la santé de son véhicule. En auto-hébergeant LubeLogger, vous créez un enregistrement privé et permanent de chaque vidange d'huile, réparation et plein de carburant pour chaque véhicule que vous possédez — sans accès tiers et sans frais d'abonnement.
Contrairement aux feuilles de calcul génériques ou aux applications mobiles financées par la publicité, LubeLogger offre une interface spécialisée conçue pour les nuances de l'entretien automobile, avec des rappels basés sur le kilométrage, des analyses de consommation de carburant et le stockage des reçus, maintenant l'ensemble de votre flotte organisée en un seul endroit.
Principales fonctionnalités de LubeLogger
Suivi de l'historique d'entretien
Tenez un registre détaillé de chaque tâche de réparation et d'entretien effectuée sur vos véhicules, avec les dates, les coûts et les notes.
Analytique de l'économie de carburant
Suivez votre consommation de carburant et vos coûts au fil du temps grâce aux calculs automatiques de MPG et aux graphiques de dépenses.
Stockage de documents
Téléchargez et stockez des copies numériques de reçus, de documents d'immatriculation et de cartes d'assurance pour un accès instantané.
Rappels intelligents
Recevez des alertes pour les prochaines vidanges d'huile, rotations de pneus et inspections, en fonction du kilométrage ou du calendrier de votre véhicule.
Pourquoi choisir Hostinger pour LubeLogger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur