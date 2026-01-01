Déployer Zenfeed en un clic.
Un hub RSS alimenté par l'IA qui résume, effectue des recherches sémantiques et achemine vos flux en alertes et synthèses exploitables.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Zenfeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zenfeed
Zenfeed est un hub d'informations IA open-source qui combine un lecteur RSS classique avec un secrétaire LLM personnel. Au lieu de vous noyer dans des flux bruts, chaque article passe par un pipeline configurable qui résume le contenu, le classe avec des invites personnalisées et l'intègre dans un index sémantique que vous pouvez interroger en langage naturel. Les règles de suivi transforment des sujets arbitraires en tâches récurrentes qui fournissent des briefings planifiés, des résumés de surveillance ou des notifications webhook lorsque du contenu correspondant apparaît.
L'auto-hébergement de Zenfeed sur votre propre VPS conserve votre liste d'abonnements, votre historique de lecture et votre clé API LLM sur une infrastructure que vous contrôlez. Le modèle regroupe l'interface utilisateur web, le moteur zenfeed avec stockage persistant et une instance RSSHub privée afin que vous puissiez vous abonner à des milliers de sources qui n'exposent pas de flux RSS natifs.
Principales fonctionnalités de Zenfeed
Résumés IA
Chaque article est traité par un LLM qui produit un résumé concis afin que vous puissiez parcourir des dizaines de sources en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.
Recherche sémantique
Un index de plongements vous permet d'interroger votre historique de lecture en langage naturel et de faire remonter des articles connexes à travers les flux et le temps.
Briefings programmés
Configurez des tâches récurrentes qui compilent des résumés quotidiens ou hebdomadaires de ce qui compte le plus et les livrent par e-mail ou webhook.
Suivi des sujets
Définissez des règles de suivi avec des invites personnalisées qui déclenchent des notifications chaque fois que de nouveaux articles correspondent à un sujet, une entreprise ou un mot-clé.
RSSHub inclus
Une instance RSSHub intégrée transforme des milliers de sites sans flux natifs en abonnements que vous pouvez acheminer via le pipeline d'IA.
Ouvrir le serveur MCP
Agit comme un serveur de protocole de contexte de modèle afin que les clients IA tels que Cherry Studio puissent discuter directement avec votre bibliothèque de flux personnelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zenfeed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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