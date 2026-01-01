Déployer FlexGet en un clic.
Outil d'automatisation puissant pour télécharger et gérer des médias à partir de flux RSS, de sites torrent, et plus encore.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FlexGet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FlexGet
FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de RSS, de sites de torrents, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties selon vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante, et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.
L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de l'écosystème des serveurs multimédias comme le liant de planification qui assure l'approvisionnement de tout.
Principales fonctionnalités de FlexGet
Automatisation pilotée par YAML
Déclarez chaque flux, filtre, transformation et cible de téléchargement dans un seul fichier de configuration — facile à gérer par version et à répliquer sur plusieurs instances.
Des centaines d'intégrations
Plugins intégrés pour les sites de torrents, les flux RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et bien d'autres.
Découverte de séries et de films
Suit les séries et les films chez différents fournisseurs, supprime les doublons de votre bibliothèque et ne récupère que les sorties qui correspondent à vos règles de qualité et de langue.
Interface utilisateur web et API REST
Parcourir les tâches en file d'attente, déclencher des exécutions manuellement et inspecter l'historique depuis le navigateur — ou automatiser tout via l'API REST JSON.
Planification et déclencheurs
Les planifications de type Cron, les déclencheurs de système de fichiers et les points d'entrée de webhook permettent aux tâches de s'exécuter automatiquement sans intervention manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour FlexGet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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