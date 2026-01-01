FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de RSS, de sites de torrents, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties selon vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante, et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.

L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de l'écosystème des serveurs multimédias comme le liant de planification qui assure l'approvisionnement de tout.