Déployer Phoenix en 1 clic.
Plateforme d'observabilité IA open source pour le traçage, l'évaluation et la surveillance des applications LLM et des agents IA en production.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Phoenix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Phoenix
Phoenix est une plateforme d'observabilité d'IA open source développée par Arize AI pour les équipes qui développent des applications avec des modèles de langage étendus, des agents et des pipelines de récupération. Elle capture chaque trace produite par votre application grâce à l'instrumentation OpenTelemetry standard, mettant en évidence la latence, l'utilisation des jetons et la qualité des réponses afin que les ingénieurs puissent détecter les régressions avant qu'elles n'atteignent les clients. Avec des intégrations prêtes à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic et la plupart des autres frameworks d'IA, Phoenix s'intègre dans les pipelines existants sans réécriture de code.
L'auto-hébergement de Phoenix sur votre propre VPS maintient les invites, les sorties de modèle et le contexte de récupération sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par trace ni de contraintes de résidence des données — stockez autant de télémétrie que votre disque le permet.
Principales fonctionnalités de Phoenix
Traçage OpenTelemetry
Capturez l'arbre d'exécution complet de chaque appel LLM, invocation d'outil et étape de récupération en utilisant le protocole OTLP standard.
Cadre d'évaluation
Exécutez des évaluateurs LLM en tant que juge et des évaluateurs basés sur le code sur des ensembles de données pour évaluer la qualité des réponses et détecter les régressions avant le déploiement.
Aire de jeux de prompts
Itérer sur les invites côte à côte à travers les modèles et les paramètres sans toucher au code de l'application ni redéployer.
Intégrations de frameworks
Instrumentation prête à l'emploi pour LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock et Vertex AI.
Expériences sur les jeux de données
Créez des jeux de données à partir de traces de production et rejouez-les par rapport à de nouvelles versions d'invites ou de modèles pour comparer les résultats.
Analyse d'intégration
Inspectez la qualité de la récupération avec des visualisations d'embeddings qui révèlent la dérive, les clusters et les résultats peu pertinents.
Pourquoi choisir Hostinger pour Phoenix
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
9router
Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM