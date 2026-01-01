Déployer Uptrace en un clic.
Plateforme APM open source pour les traces distribuées, les métriques et les journaux, conçue nativement sur OpenTelemetry.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Uptrace
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Uptrace
Uptrace est une plateforme open-source de surveillance des performances des applications (APM) qui unifie les traces distribuées, les métriques et les logs provenant d'applications instrumentées avec OpenTelemetry dans une interface unique. Construite sur ClickHouse pour le stockage de télémétrie à haut débit et sur PostgreSQL pour les métadonnées, elle offre les capacités d'observabilité de Datadog et New Relic sans frais de licence par hôte ni préoccupations concernant la résidence des données.
L'auto-hébergement d'Uptrace sur votre VPS maintient toutes les données de télémétrie sur votre propre infrastructure sans tarification par span ou par log. Toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry — y compris Go, Python, Node.js, Java, .NET, et plus encore — peut envoyer des données directement via OTLP sans configuration supplémentaire.
Principales fonctionnalités de Uptrace
Traçage distribué
Visualisez les flux de requêtes à travers les microservices avec des détails complets sur les spans, des graphes de flammes et des cartes de dépendances de services pour identifier les goulots d'étranglement de latence.
Métriques et tableaux de bord
Moteur de métriques compatible PromQL avec plus de 50 tableaux de bord préconfigurés pour les frameworks, bases de données et composants d'infrastructure populaires.
Recherche centralisée de journaux
Ingérer et rechercher en texte intégral des journaux structurés, aux côtés de traces et de métriques corrélées, dans une interface de requête unifiée unique.
Alertes et notifications
Définissez des alertes basées sur des seuils ou des anomalies avec routage vers email, Slack, PagerDuty, ou des points de terminaison de webhook personnalisés.
Ingestion native OTLP
Accepter la télémétrie de n'importe quel SDK OpenTelemetry via gRPC ou HTTP sans adaptateurs personnalisés, collecteurs ou agents propriétaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour Uptrace
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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