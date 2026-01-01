Uptrace est une plateforme open-source de surveillance des performances des applications (APM) qui unifie les traces distribuées, les métriques et les logs provenant d'applications instrumentées avec OpenTelemetry dans une interface unique. Construite sur ClickHouse pour le stockage de télémétrie à haut débit et sur PostgreSQL pour les métadonnées, elle offre les capacités d'observabilité de Datadog et New Relic sans frais de licence par hôte ni préoccupations concernant la résidence des données.

L'auto-hébergement d'Uptrace sur votre VPS maintient toutes les données de télémétrie sur votre propre infrastructure sans tarification par span ou par log. Toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry — y compris Go, Python, Node.js, Java, .NET, et plus encore — peut envoyer des données directement via OTLP sans configuration supplémentaire.