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Plateforme de suivi des erreurs et de surveillance des performances open source entièrement compatible avec les SDK Sentry — une alternative légère auto-hébergée.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec GlitchTip

GlitchTip est une plateforme open-source de suivi des erreurs et de surveillance des performances qui remplace directement Sentry. Chaque SDK officiel de Sentry — pour JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, et plus encore — fonctionne sans modification, simplement en le pointant vers votre DSN GlitchTip. La plateforme capture les exceptions non gérées, le contexte de fil d'Ariane, les cartes sources et le suivi des versions avec le même flux de travail et les mêmes modèles d'interface utilisateur que les développeurs connaissent déjà de Sentry.

L'auto-hébergement de GlitchTip sur votre VPS vous offre tout le flux de travail de suivi des erreurs que vous obtiendriez de Sentry SaaS — mais avec une empreinte de ressources réduite et sans quota par événement. Le mode tout-en-un à conteneur unique gère l'ingestion, l'interface utilisateur web et le traitement en arrière-plan sans services de travail séparés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de GlitchTip

API compatible avec Sentry

Remplacement direct pour Sentry — chaque SDK Sentry officiel fonctionne sans modification en le faisant pointer vers votre DSN GlitchTip, aucune réécriture de code n'est nécessaire.

Capture et regroupement des erreurs

Le regroupement intelligent d'exceptions similaires par empreinte de trace de pile élimine le bruit des doublons, présentant chaque problème unique une seule fois avec l'historique complet des événements.

Cartes sources et versions

Téléchargez les cartes sources JavaScript pour les versions de production et étiquetez les versions afin que les traces de pile se résolvent en lignes de code source originales et que le suivi des régressions fonctionne immédiatement.

Performances et disponibilité

La surveillance optionnelle des performances des transactions et les vérifications de disponibilité complètent le suivi des erreurs avec des profils de temps de réponse et des sondes de santé externes.

Émettre des notifications

Slack, Discord, Microsoft Teams, les webhooks génériques et les alertes par e-mail se déclenchent lors de la première occurrence, de la régression et du dépassement de seuil pour chaque projet.

Équipe et cadrage du projet

Organisez les erreurs par projet et par équipe avec des autorisations de rôle par utilisateur afin que les groupes frontend, backend et mobile ne voient que leurs propres flux d'exceptions.

Pourquoi choisir Hostinger pour GlitchTip

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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