Déployer Super Productivity en un clic.
Gestionnaire de tâches avancé combinant des listes de tâches, le suivi du temps, un minuteur Pomodoro et des intégrations avec Jira, GitHub et GitLab dans un seul outil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Super Productivity
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Super Productivity
Super Productivity unifie la gestion des tâches, le suivi du temps et les intégrations d'outils de développement dans une seule application. Il combine des listes de tâches structurées avec la gestion du temps basée sur la technique Pomodoro, la génération automatique de feuilles de temps et des intégrations directes avec Jira, GitHub, GitLab et Trello — ainsi les problèmes assignés s'intègrent à votre liste de tâches sans saisie manuelle et les journaux de travail se synchronisent automatiquement.
L'auto-hébergement sur votre VPS rend Super Productivity accessible depuis n'importe quel navigateur sans installer d'application de bureau, tout en conservant vos données de tâches, les détails de vos clients et vos habitudes de travail sur une infrastructure que vous contrôlez. Pas d'analyses, pas de télémétrie et pas de frais par utilisateur.
Principales fonctionnalités de Super Productivity
Suivi du temps intégré
Suivez le temps par tâche avec la génération automatique de feuilles de temps — idéal pour la facturation client, les rapports de sprint et pour comprendre où vont vos heures.
Minuteur Pomodoro
Prise en charge intégrée de la technique Pomodoro avec des intervalles de travail et de pause configurables, ainsi que des rappels pour maintenir la concentration et prévenir l'épuisement professionnel.
Synchronisation Jira et GitHub
Importation automatique des tickets Jira et des problèmes GitHub attribués dans votre liste de tâches et renvoi des journaux d'activité pour maintenir les outils de projet synchronisés.
Sous-tâches et projets
Organisez le travail avec des sous-tâches hiérarchiques, des projets et des balises à code couleur afin que les initiatives complexes restent structurées et gérables.
Mesures de productivité
Suit les tâches terminées, le temps de concentration et les habitudes quotidiennes au fil du temps afin que vous puissiez identifier les goulots d'étranglement du flux de travail et améliorer vos habitudes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Super Productivity
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA