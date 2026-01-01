Déployer Bookshelf en 1 clic.
Relance communautaire active de Readarr pour automatiser la gestion des bibliothèques d'ebooks et de livres audio.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bookshelf
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bookshelf
Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, et construit sur le même framework « arr » qui alimente Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions et télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — y compris qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées propres.
L'auto-hébergement de Bookshelf sur un VPS permet au service de fonctionner 24h/24 et 7j/7 afin que les parutions soient capturées dès leur apparition, sans dépendre d'une machine domestique en ligne. Les volumes persistants préservent vos listes d'auteurs, vos profils de qualité et votre historique de téléchargement lors des mises à jour de conteneurs.
Principales fonctionnalités de Bookshelf
Suivi automatisé des auteurs
Surveillez l'intégralité des bibliographies et séries d'auteurs afin que chaque nouvelle publication soit automatiquement mise en file d'attente pour le téléchargement, sans recherche manuelle.
Compatibilité multi-formats des ebooks
Prend en charge les formats EPUB, MOBI, AZW3, PDF et les formats de livres audio, y compris M4B, vous offrant un seul outil pour l'ensemble de votre bibliothèque numérique.
Télécharger l'intégration client
Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd et NZBGet afin que les livres arrivent dans votre bibliothèque via le client que vous utilisez déjà.
Synchronisation de la bibliothèque Calibre
S'intègre directement avec Calibre et Calibre-Web pour importer automatiquement de nouvelles acquisitions avec des métadonnées et un nommage de dossier cohérents.
Gestion des profils de qualité
Définissez les formats préférés et les options de repli par profil, garantissant que les téléchargements répondent à vos normes de qualité sans intervention manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bookshelf
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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