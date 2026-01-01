Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, et construit sur le même framework « arr » qui alimente Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions et télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — y compris qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées propres.

L'auto-hébergement de Bookshelf sur un VPS permet au service de fonctionner 24h/24 et 7j/7 afin que les parutions soient capturées dès leur apparition, sans dépendre d'une machine domestique en ligne. Les volumes persistants préservent vos listes d'auteurs, vos profils de qualité et votre historique de téléchargement lors des mises à jour de conteneurs.