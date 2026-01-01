Déployer InvoiceShelf en 1 clic.
Plateforme de facturation open source auto-hébergée pour les freelances et les petites entreprises, anciennement connue sous le nom de Crater.
Trouvez le forfait VPS idéal pour InvoiceShelf
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec InvoiceShelf
InvoiceShelf est une plateforme de facturation et de gestion des paiements auto-hébergée pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'une solution de facturation professionnelle sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du processus de facturation : clients, articles, factures, devis, dépenses et paiements — avec la prise en charge de plusieurs devises, taux de taxe et modèles PDF personnalisables.
Héberger InvoiceShelf sur votre propre VPS vous permet de conserver vos données financières et les dossiers de vos clients privés sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce à l'intégration native de la passerelle de paiement Stripe et à un portail client où les clients peuvent consulter et payer les factures en ligne, vous obtenez une expérience de facturation professionnelle et fluide sans frais par facture ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de InvoiceShelf
Factures et devis
Créez des factures et des devis professionnels avec des modèles personnalisables et la génération automatique de PDF pour chaque document.
Portail de paiement en ligne
Les clients peuvent consulter, télécharger et payer leurs factures en ligne via un portail en libre-service avec l'intégration de la passerelle de paiement Stripe.
Suivi des dépenses
Enregistrez et catégorisez les dépenses professionnelles avec les factures pour conserver une vue financière complète au même endroit.
Prise en charge multidevise
Facturez les clients dans leur devise locale avec des taux de change configurables et la sélection de la devise par facture.
Gestion fiscale
Définissez plusieurs taux de taxe et appliquez-les par article ou par facture pour gérer la TVA, la TPS et d'autres structures fiscales.
Pourquoi choisir Hostinger pour InvoiceShelf
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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