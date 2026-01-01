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Plateforme de gestion de projet open source couvrant le suivi des tâches, la planification Gantt, les tableaux Agile et le suivi du temps dans une seule application auto-hébergée.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenProject

OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bogues à la planification de la chronologie Gantt, aux tableaux Agile (Scrum et Kanban) et au suivi du temps intégré — au sein d'une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement permet de conserver toutes les données de projet, les chronologies et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.

Les équipes de développement logiciel, d'ingénierie, de gouvernement et d'organisations de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce modèle déploie OpenProject avec des services web dédiés, des travailleurs en arrière-plan et des services PostgreSQL, suivant l'architecture de production recommandée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenProject

Suivi des lots de travaux

Créez et gérez des tâches, des bogues, des récits utilisateur et des jalons avec des métadonnées riches, des hiérarchies et des relations entre les éléments.

Planification de la chronologie Gantt

Planifiez le travail dans le temps avec des diagrammes de Gantt interactifs, des dépendances et le suivi des jalons pour les projets multi-phases.

Tableaux agiles

Exécutez des sprints Scrum ou des flux de travail Kanban avec des tableaux glisser-déposer, la gestion du backlog et le suivi de la vélocité.

Suivi du temps et des coûts

Imputez le temps aux lots de travail, établissez des budgets et générez des rapports de coûts afin de maintenir les projets dans les délais et le budget.

Intégration GitHub et GitLab

Reliez les requêtes de tirage et les commits directement aux éléments de travail, offrant ainsi aux développeurs et aux chefs de projet une vue unifiée de l'avancement.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenProject

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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