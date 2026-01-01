Déployer OpenProject en un clic.
Plateforme de gestion de projet open source couvrant le suivi des tâches, la planification Gantt, les tableaux Agile et le suivi du temps dans une seule application auto-hébergée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenProject
OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bogues à la planification de la chronologie Gantt, aux tableaux Agile (Scrum et Kanban) et au suivi du temps intégré — au sein d'une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement permet de conserver toutes les données de projet, les chronologies et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.
Les équipes de développement logiciel, d'ingénierie, de gouvernement et d'organisations de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce modèle déploie OpenProject avec des services web dédiés, des travailleurs en arrière-plan et des services PostgreSQL, suivant l'architecture de production recommandée.
Principales fonctionnalités de OpenProject
Suivi des lots de travaux
Créez et gérez des tâches, des bogues, des récits utilisateur et des jalons avec des métadonnées riches, des hiérarchies et des relations entre les éléments.
Planification de la chronologie Gantt
Planifiez le travail dans le temps avec des diagrammes de Gantt interactifs, des dépendances et le suivi des jalons pour les projets multi-phases.
Tableaux agiles
Exécutez des sprints Scrum ou des flux de travail Kanban avec des tableaux glisser-déposer, la gestion du backlog et le suivi de la vélocité.
Suivi du temps et des coûts
Imputez le temps aux lots de travail, établissez des budgets et générez des rapports de coûts afin de maintenir les projets dans les délais et le budget.
Intégration GitHub et GitLab
Reliez les requêtes de tirage et les commits directement aux éléments de travail, offrant ainsi aux développeurs et aux chefs de projet une vue unifiée de l'avancement.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenProject
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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