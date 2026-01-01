pgAdmin est la plateforme d'administration et de développement open source la plus populaire et la plus riche en fonctionnalités pour PostgreSQL, maintenue par la communauté PostgreSQL. L'édition web (pgAdmin 4) offre une interface soignée basée sur un navigateur pour gérer un ou plusieurs serveurs Postgres — conception de schémas, développement de requêtes avec autocomplétion et plans d'exécution, sauvegarde et restauration, gestion des rôles et des autorisations, surveillance de la réplication et recherche en texte intégral sur les objets de la base de données.

L'auto-hébergement de pgAdmin sur votre VPS offre aux administrateurs de bases de données et aux développeurs une console de gestion Postgres centralisée, accessible de n'importe où avec un navigateur, sans avoir à installer d'application de bureau. Connectez pgAdmin à n'importe quelle instance Postgres accessible — conteneurs locaux, RDS ou Cloud SQL hébergés dans le cloud, ou serveurs Postgres distants — et gérez-les tous depuis une seule interface utilisateur web.