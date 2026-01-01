Déployer Plone en un clic.
Système de gestion de contenu sécurisé et open source, plébiscité par les gouvernements, les universités et les entreprises depuis plus de deux décennies.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Plone
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plone
Plone est un CMS open source mature, de niveau entreprise, bâti sur une solide base Python. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec un historique de plus de 20 ans sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 est livré avec l'interface utilisateur classique — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, du contenu multilingue, la gestion des versions et un riche écosystème d'extensions de plus de 300 paquets.
L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, aucune licence par siège, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente les flux de travail de publication sans tête et hybrides.
Principales fonctionnalités de Plone
Sécurité de niveau entreprise
Plone a un historique de sécurité de 20 ans et une équipe de sécurité dédiée — ce qui en fait le CMS de choix pour les organisations gouvernementales et de santé qui ne peuvent pas se permettre de violations.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez les rôles et les autorisations à n'importe quel niveau de l'arborescence de contenu, afin que les éditeurs, les relecteurs et les lecteurs ne voient et ne modifient que ce qu'ils sont autorisés à consulter.
Versionnage complet du contenu
Chaque modification de contenu est suivie et réversible — comparez les versions, restaurez les états précédents et maintenez une piste d'audit complète sans plugins supplémentaires.
Support multilingue
Gérez le contenu en plusieurs langues grâce à des flux de travail de traduction intégrés, une navigation sensible à la langue et des contrôles de publication par langue.
API REST
La couche plone.restapi expose tout le contenu et la configuration sous forme de points de terminaison JSON, permettant la publication sans tête, les applications mobiles et les intégrations tierces.
Écosystème extensible de modules complémentaires
Plus de 300 modules complémentaires communautaires couvrent le commerce électronique, l'authentification LDAP, la recherche avancée et les flux de travail personnalisés — tous installables sans modifier le cœur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Plone
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.