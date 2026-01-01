Plone est un CMS open source mature, de niveau entreprise, bâti sur une solide base Python. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec un historique de plus de 20 ans sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 est livré avec l'interface utilisateur classique — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, du contenu multilingue, la gestion des versions et un riche écosystème d'extensions de plus de 300 paquets.

L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, aucune licence par siège, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente les flux de travail de publication sans tête et hybrides.