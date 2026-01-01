Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Planka
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Planka
Planka est une application de tableau kanban gratuite et open-source conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une alternative simple et auto-hébergée à Trello. Avec des mises à jour en temps réel, une gestion des cartes par glisser-déposer et une interface épurée, Planka aide les équipes à organiser des projets, suivre des tâches et collaborer sans dépendre de plateformes SaaS propriétaires ni payer de frais d'abonnement par utilisateur.
L'auto-hébergement de Planka sur votre propre VPS vous permet de garder toutes les données de projet, les pièces jointes et les communications d'équipe sous votre contrôle. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration de Traefik pour un accès HTTPS sécurisé. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.
Principales fonctionnalités de Planka
Tableaux Kanban en temps réel
Les modifications apparaissent instantanément pour tous les membres de l'équipe grâce aux mises à jour en temps réel alimentées par des connexions WebSocket.
Drag-and-drop cards
Déplacez les tâches entre les listes et réorganisez les priorités grâce à des interactions intuitives de glisser-déposer.
File attachments
Joignez des fichiers et des images directement aux cartes pour organiser les ressources du projet en même temps que les tâches.
Commentaires de tâche
Discutez des tâches avec les membres de l'équipe via les commentaires de carte avec des notifications en temps réel.
Labels and due dates
Classez les cartes avec des étiquettes colorées et définissez des dates d'échéance pour suivre les délais sur tous les projets.
Tableaux multi-projets
Organisez le travail sur plusieurs projets avec des tableaux distincts, chacun avec ses propres listes et membres.
Pourquoi choisir Hostinger pour Planka
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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