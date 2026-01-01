Paperless-ngx est un système de gestion de documents maintenu par la communauté qui transforme les documents physiques en une archive numérique organisée et consultable. Il traite automatiquement par OCR les images numérisées et les PDF, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu devienne instantanément consultable par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standard ne traitent pas.

L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS conserve les dossiers financiers sensibles, les contrats et les documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Les ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour de grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'ensemble de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.