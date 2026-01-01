Déployer Paperless-ngx en un clic.
Système de gestion documentaire open source qui numérise, indexe par OCR et archive vos documents dans une bibliothèque numérique entièrement consultable.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Paperless-ngx
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Paperless-ngx
Paperless-ngx est un système de gestion de documents maintenu par la communauté qui transforme les documents physiques en une archive numérique organisée et consultable. Il traite automatiquement par OCR les images numérisées et les PDF, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu devienne instantanément consultable par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standard ne traitent pas.
L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS conserve les dossiers financiers sensibles, les contrats et les documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Les ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour de grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'ensemble de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.
Principales fonctionnalités de Paperless-ngx
Indexation OCR automatique
Chaque document téléchargé est automatiquement scanné par OCR afin que son texte intégral soit indexé et consultable en quelques secondes après le téléchargement, qu'il soit arrivé sous forme de PDF ou d'image scannée.
Classification intelligente
Paperless-ngx apprend de vos habitudes d'organisation et applique automatiquement des étiquettes, des correspondants et des types de documents basés sur le contenu, réduisant le tri manuel à presque zéro.
Recherche plein texte
Recherchez dans le contenu complet de chaque document de vos archives avec un filtrage avancé par date, étiquette, correspondant et type de document pour une récupération précise.
Accès multi-utilisateur
Des contrôles d'autorisation granulaires permettent à plusieurs utilisateurs de partager la même archive avec un accès basé sur les rôles, ce qui le rend adapté aussi bien aux petites équipes qu'aux foyers familiaux.
Support de documents Office
L'intégration de Gotenberg et Apache Tika prend en charge les formats Word, Excel et autres formats Office, ainsi que les PDF et les images, vous offrant une seule archive pour tous les types de documents.
Pourquoi choisir Hostinger pour Paperless-ngx
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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