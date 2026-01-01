Déployer WireMock en 1 clic.
Serveur de maquette d'API HTTP standard de l'industrie pour simuler des services REST, tester les cas limites et développer en parallèle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec WireMock
WireMock est un simulateur d'API HTTP open source qui permet aux équipes d'ingénierie de remplacer les services réels par des mocks programmables. Définissez des stubs via une API REST ou des fichiers JSON, faites correspondre les requêtes entrantes par URL, en-têtes, paramètres de requête, cookies ou contenu du corps, et renvoyez des réponses dynamiques générées avec le templating Handlebars. Enregistrez le trafic réel et rejouez-le plus tard pour reproduire des scénarios de production hors ligne.
L'auto-hébergement de WireMock sur votre propre VPS offre à chaque équipe un environnement de mock partagé pour les tests de contrat, les données de démonstration, les substituts d'API tierces et les scénarios de chaos tels que l'injection de latence ou les charges utiles mal formées. Les volumes persistants maintiennent vos définitions de mappage, fichiers de réponse et extensions personnalisées intacts lors des redéploiements, de sorte que vos fixtures de test voyagent avec le serveur.
Principales fonctionnalités de WireMock
Correspondance de requêtes flexible
Faites correspondre les requêtes HTTP entrantes aux modèles d'URL, aux en-têtes, aux paramètres de requête, aux cookies et au contenu du corps JSON ou XML pour une sélection précise des stubs.
Modèles de réponse dynamiques
Générez des réponses à la volée en utilisant des modèles Handlebars avec accès aux données de requête, aux valeurs aléatoires, aux dates et aux assistants personnalisés.
Enregistrement et lecture
Capturez le trafic en direct contre un véritable amont et rejouez les interactions enregistrées plus tard pour reproduire des scénarios sans dépendances réseau.
Simulation de pannes et de latence
Injectez des délais configurables, des connexions interrompues et des charges utiles malformées pour tester comment votre application gère les services en aval peu fiables.
Scénarios avec état
Modélisez des flux de travail multi-étapes avec des machines à états afin que le même point de terminaison puisse renvoyer différentes réponses en fonction des interactions précédentes.
API REST d'administration
Gérer les stubs, les journaux de requêtes, les scénarios et les enregistrements par programmation via l'API d'administration pour l'automatisation CI/CD et les intégrations d'outils.
Pourquoi choisir Hostinger pour WireMock
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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