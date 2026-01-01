Mafl est une page d'accueil open source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et qui souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. La mise en page entière est décrite dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, versionné et facile à sauvegarder avec le reste de votre pile.

L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS conserve chaque signet, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend de Mafl, de sorte que les identifiants et les métadonnées ne fuient jamais vers le navigateur ou vers des fournisseurs de tableaux de bord externes.