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Page d'accueil auto-hébergée minimaliste qui organise chaque service, lien et tableau de bord que vous utilisez derrière un seul onglet.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mafl

Mafl est une page d'accueil open source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et qui souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. La mise en page entière est décrite dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, versionné et facile à sauvegarder avec le reste de votre pile.

L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS conserve chaque signet, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend de Mafl, de sorte que les identifiants et les métadonnées ne fuient jamais vers le navigateur ou vers des fournisseurs de tableaux de bord externes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Mafl

Configuration YAML

Définissez des groupes, des services, des thèmes et des widgets dans un seul fichier config.yml que vous pouvez gérer par version et répliquer dans différents environnements.

Widgets de service actifs

Les cartes interactives affichent des données en temps réel telles que la météo, les informations IP et les intégrations personnalisées sans exposer les clés API au navigateur.

Thèmes personnalisés

Basculez entre les thèmes prédéfinis ou créez le vôtre pour l'adapter à votre marque et le partager avec la communauté.

Interface utilisateur multi-langues

Livré avec l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, le russe, le chinois, et plus encore, détecté automatiquement depuis le navigateur du visiteur.

Icônes Iconify et icônes emoji

Choisissez parmi plus de 200 000 icônes vectorielles Iconify, n'importe quel emoji, une URL distante ou une image stockée localement pour chaque tuile de service.

PWA installable

Ajoutez Mafl à votre téléphone ou à votre ordinateur de bureau en tant qu'application web progressive pour une expérience de lancement instantanée, similaire à celle d'une application.

Pourquoi choisir Hostinger pour Mafl

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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