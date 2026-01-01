Déployer EmailEngine en un clic.
API d'e-mail auto-hébergée qui connecte les comptes IMAP et SMTP et les expose comme une interface REST unifiée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour EmailEngine
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec EmailEngine
EmailEngine est un service auto-hébergé qui se connecte aux boîtes aux lettres IMAP et SMTP — y compris Gmail, Outlook et tout fournisseur standard — et expose toutes les opérations de messagerie via une seule API REST. Au lieu d'écrire du code d'application qui communique directement avec IMAP, les développeurs enregistrent des comptes de messagerie auprès d'EmailEngine, puis envoient, reçoivent, recherchent et synchronisent des e-mails via des points de terminaison HTTP clairs.
L'auto-hébergement d'EmailEngine sur votre propre VPS maintient les identifiants de compte de messagerie et les données de message au sein de votre propre infrastructure. EmailEngine gère la reconnexion, le chiffrement des identifiants et la livraison des webhooks afin que le code d'application reste concentré sur la logique métier plutôt que sur la gestion du protocole de messagerie. Un essai de 14 jours est inclus ; une licence est requise pour une utilisation continue en production.
Principales fonctionnalités de EmailEngine
API REST d'e-mail unifié
Accédez à toutes les opérations IMAP et SMTP — envoyer, recevoir, rechercher, synchroniser — via un point de terminaison HTTP unique, quel que soit le fournisseur de messagerie.
Gestion multi-comptes
Enregistrez plusieurs comptes de messagerie de n'importe quel fournisseur et gérez toutes les boîtes de réception via une API cohérente unique, sans travail d'intégration par fournisseur.
Remise d'événements Webhook
Recevez des notifications HTTP en temps réel lorsque de nouveaux e-mails arrivent, des messages sont lus ou que l'état de la boîte aux lettres change, sans interroger.
Chiffrement des informations d'identification
Tous les mots de passe de comptes de courriel stockés et les jetons OAuth sont chiffrés à l'aide de la clé secrète maîtresse que vous configurez lors du déploiement.
Proxy de soumission SMTP
Envoyer des e-mails au nom de comptes enregistrés via un proxy SMTP intégré, sans exposer les identifiants bruts aux services d'envoi.
Pourquoi choisir Hostinger pour EmailEngine
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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