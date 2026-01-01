Déployer Checkmk : installation en un clic.
Surveillance complète de l'infrastructure avec découverte automatique, contrôles sans agent, tableaux de bord et alertes pour les serveurs, les réseaux et les charges de travail cloud.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Checkmk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Checkmk
Checkmk est une plateforme complète de surveillance d'infrastructure et d'applications qui combine des plugins compatibles Nagios avec une interface utilisateur web moderne, la découverte automatique de services et des tableaux de bord intégrés. L'édition communautaire (anciennement Raw Edition) est entièrement open source et comprend le moteur de surveillance complet, les récepteurs d'agents, le routage des notifications et les fonctionnalités de rapport utilisés par des dizaines de milliers d'organisations pour surveiller les serveurs, les commutateurs, les hôtes de virtualisation et les charges de travail cloud à partir d'un tableau de bord unique.
L'auto-hébergement de Checkmk sur votre VPS maintient chaque identifiant, nom d'hôte et métrique au sein de votre propre infrastructure. La découverte automatique scanne les hôtes lors de la première inscription et propose les vérifications de service appropriées pour le système d'exploitation et les logiciels détectés, réduisant considérablement le temps de configuration par rapport à la configuration manuelle de chaque métrique.
Principales fonctionnalités de Checkmk
Découverte automatique des services
Ajouter un hôte et Checkmk l'inspecte pour le système d'exploitation, les services, les systèmes de fichiers, les interfaces réseau et les logiciels, proposant automatiquement les bonnes vérifications de surveillance.
Vérifications avec et sans agent
Surveiller les serveurs via des agents légers sur Linux, Windows et Unix, ou utiliser SNMP, IPMI, les API REST et des dizaines d'intégrations pour les commutateurs, les hyperviseurs et les services cloud.
Tableaux de bord et rapports
Les vues prédéfinies couvrent l'aperçu de l'hôte, l'état des problèmes, les graphiques de performance et les rapports SLA, avec un éditeur graphique pour les tableaux de bord personnalisés et les notifications.
Alertes intelligentes
Routage des notifications avec règles d'escalade, heures calmes tenant compte des plages horaires, livraison multicanal et modèles personnalisables par groupe d'hôtes et par équipe.
Surveillance distribuée
Évoluez vers plusieurs sites avec une administration centrale, des serveurs satellites distants et une réplication de configuration synchronisée à travers les zones géographiques.
Pourquoi choisir Hostinger pour Checkmk
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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