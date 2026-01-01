Déployer Foxel en un clic.
Stockage cloud privé auto-hébergé avec recherche sémantique alimentée par l'IA sur les photos, vidéos et documents.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Foxel
Foxel est une plateforme de stockage cloud privé open source qui unifie les fichiers sur des disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox et d'autres backends derrière une interface web unique. Sa caractéristique principale est la recherche sémantique basée sur l'IA, qui vous permet de trouver des photos, des vidéos et des documents par des descriptions en langage naturel plutôt que par des noms de fichiers.
L'auto-hébergement de Foxel maintient votre bibliothèque multimédia personnelle, vos archives de travail et vos fichiers d'équipe partagés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — sans frais par utilisateur, sans verrouillage propriétaire et sans tiers analysant vos données pour créer des embeddings. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, les liens de partage signés et les mappages de protocole via l'API S3 et WebDAV le rendent adapté aux particuliers et aux petites équipes.
Principales fonctionnalités de Foxel
Recherche sémantique IA
Trouvez des photos et des documents en les décrivant en langage naturel à l'aide de modèles d'intégration configurables et de bases de données vectorielles Milvus ou Qdrant.
Backends de stockage unifiés
Connectez des disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox, et bien plus encore derrière une seule interface de navigation avec des adaptateurs enfichables.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définir des rôles personnalisés avec des autorisations de lecture, d'écriture, de suppression et de partage basées sur le chemin, en utilisant des caractères génériques, des expressions régulières et des règles classées par priorité.
Aperçu de fichier intégré
Diffusez des images, des vidéos, des PDF, des documents Office, du texte et du code source directement dans le navigateur sans télécharger le fichier original.
Mappages de protocole
Exposez votre stockage via des points de terminaison compatibles S3, des montages WebDAV et des liens directs signés pour les scripts, les applications et les gestionnaires de fichiers du système d'exploitation.
Plugin et agent IA
Étendez la plateforme avec des plugins basés sur des manifestes et un agent IA intégré qui effectue des opérations sur les fichiers et des tâches d'automatisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Foxel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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