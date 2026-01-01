Jusqu’à 70 % de rabais sur Foxel

Déployer Foxel en un clic.

Stockage cloud privé auto-hébergé avec recherche sémantique alimentée par l'IA sur les photos, vidéos et documents.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployer Foxel en un clic.

Trouvez le forfait VPS idéal pour Foxel

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Foxel

Foxel est une plateforme de stockage cloud privé open source qui unifie les fichiers sur des disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox et d'autres backends derrière une interface web unique. Sa caractéristique principale est la recherche sémantique basée sur l'IA, qui vous permet de trouver des photos, des vidéos et des documents par des descriptions en langage naturel plutôt que par des noms de fichiers.

L'auto-hébergement de Foxel maintient votre bibliothèque multimédia personnelle, vos archives de travail et vos fichiers d'équipe partagés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — sans frais par utilisateur, sans verrouillage propriétaire et sans tiers analysant vos données pour créer des embeddings. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, les liens de partage signés et les mappages de protocole via l'API S3 et WebDAV le rendent adapté aux particuliers et aux petites équipes.

Commencer
Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Foxel

Recherche sémantique IA

Trouvez des photos et des documents en les décrivant en langage naturel à l'aide de modèles d'intégration configurables et de bases de données vectorielles Milvus ou Qdrant.

Backends de stockage unifiés

Connectez des disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox, et bien plus encore derrière une seule interface de navigation avec des adaptateurs enfichables.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Définir des rôles personnalisés avec des autorisations de lecture, d'écriture, de suppression et de partage basées sur le chemin, en utilisant des caractères génériques, des expressions régulières et des règles classées par priorité.

Aperçu de fichier intégré

Diffusez des images, des vidéos, des PDF, des documents Office, du texte et du code source directement dans le navigateur sans télécharger le fichier original.

Mappages de protocole

Exposez votre stockage via des points de terminaison compatibles S3, des montages WebDAV et des liens directs signés pour les scripts, les applications et les gestionnaires de fichiers du système d'exploitation.

Plugin et agent IA

Étendez la plateforme avec des plugins basés sur des manifestes et un agent IA intégré qui effectue des opérations sur les fichiers et des tâches d'automatisation.

Pourquoi choisir Hostinger pour Foxel

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Hébergez localement. Performez mondialement.

Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

Commencer

Explorez d'autres applications à déployer

Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et de vidéos auto-hébergée à haute performance

Sélectionner
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

Sélectionner
AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.