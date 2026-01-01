Déployer ChronoFrame en un clic.
Galerie photo auto-hébergée avec analyse EXIF automatique, géocodage inversé et une carte interactive d'exploration pour les photographes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ChronoFrame
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ChronoFrame
ChronoFrame est une galerie photo moderne et open-source conçue pour les photographes qui souhaitent un bel espace, conscient des métadonnées, pour leur travail sans le confier à un service cloud. Construit sur Nuxt 4 avec un pipeline d'images rapide, il analyse automatiquement les données EXIF lors du téléchargement, géocode inversement les lieux de prise de vue, génère des espaces réservés ThumbHash pour un chargement instantané, et prend en charge les photos Live et Motion Photos, ainsi que les formats JPEG, PNG et HEIC/HEIF.
Exécuter ChronoFrame sur votre VPS vous permet de garder le contrôle sur les originaux en pleine résolution, les coordonnées GPS et l'historique de visualisation — sans abonnement, sans limites par photo, sans analyse par des tiers. Les photos peuvent être stockées sur un disque local ou sur n'importe quel compartiment compatible S3, et la carte d'exploration incluse transforme chaque voyage en une chronologie navigable des lieux où chaque cliché a été capturé.
Principales fonctionnalités de ChronoFrame
Carte interactive d'exploration
Chaque photo géolocalisée apparaît sur une carte interactive MapLibre, vous permettant de parcourir votre bibliothèque par lieu au lieu de faire défiler des chronologies interminables.
Analyse EXIF automatique
L'heure de capture, le boîtier de l'appareil photo, l'objectif, la longueur focale, l'ouverture et les coordonnées GPS sont extraits lors du téléchargement et indexés pour un filtrage et une recherche rapides.
Géocodage inversé
Les coordonnées GPS sont résolues en noms de lieux lisibles par l'homme via Nominatim ou Mapbox, de sorte que chaque photo est automatiquement étiquetée avec la ville et le pays.
Live Photos et Photos animées
La prise en charge native des Live Photos d'iPhone et des Motion Photos d'Android préserve la courte vidéo à côté de l'image fixe afin que les souvenirs soient lus tels qu'ils ont été capturés.
Backends de stockage flexibles
Stockez les originaux sur le disque local, tout stockage d'objets compatible S3, ou OpenList — changez de backend sans modifier l'URL de la galerie ou perdre les métadonnées.
Pourquoi choisir Hostinger pour ChronoFrame
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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