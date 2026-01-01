Déployer LavinMQ en un clic.
Courtier de messages AMQP haute performance délivrant jusqu'à un million de messages par seconde avec une interface utilisateur de gestion web intégrée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec LavinMQ
LavinMQ est un courtier de messages léger et haute performance, basé sur le protocole AMQP 0-9-1. Conçu pour le débit, il atteint jusqu'à un million de messages par seconde tout en maintenant une faible utilisation de la mémoire et du CPU — ce qui en fait un choix idéal pour les équipes qui ont besoin d'une messagerie fiable sans les lourdes charges d'infrastructure.
L'auto-hébergement de LavinMQ sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie. Il prend en charge les types d'échange direct, topic, fanout et avancés, ainsi que le clustering, la fédération, les files d'attente de flux, MQTT et la surveillance Prometheus — tout ce qui est nécessaire pour des pipelines de messagerie de qualité production.
Principales fonctionnalités de LavinMQ
Débit élevé
Évalué à jusqu'à un million de messages par seconde, LavinMQ offre des performances exceptionnelles pour les charges de travail de messagerie exigeantes.
Support AMQP et MQTT
Prend en charge nativement les protocoles AMQP 0-9-1 et MQTT, ce qui le rend compatible avec une large gamme de clients de messagerie et de bibliothèques.
Interface de gestion Web
L'interface de gestion intégrée vous permet de surveiller les files d'attente, les échanges, les connexions et les débits de messages depuis n'importe quel navigateur.
Types d'échange avancés
Prend en charge les échanges de messages directs, par sujet, fanout, de hachage cohérent, de lettres mortes et différés pour une logique de routage flexible.
Clustering et Fédération
Évoluez horizontalement grâce à la prise en charge intégrée du clustering et de la fédération pour des déploiements distribués et à haute disponibilité.
Intégration Prometheus
Expose des métriques pour le scraping Prometheus, permettant une intégration transparente avec les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.
Pourquoi choisir Hostinger pour LavinMQ
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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