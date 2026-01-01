Déployer Parseable en 1 clic.
Lac de données d'observabilité haute performance pour les logs, métriques et traces, construit en Rust sur Apache Parquet.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Parseable
Parseable est un lac de données d'observabilité open-source conçu spécifiquement pour les logs, les métriques et les traces. Écrit en Rust et stockant les données au format Apache Parquet, il ingère des données de télémétrie à haut volume pour une fraction du coût des piles de journalisation traditionnelles tout en maintenant des performances de requête rapides grâce à la mise en cache intelligente et au stockage en colonnes.
L'auto-hébergement de Parseable sur un VPS vous offre un backend d'observabilité complet sous votre propre contrôle : une API d'ingestion HTTP compatible avec OpenTelemetry, un moteur de requête intégré avec support SQL, des tableaux de bord, des alertes et un accès basé sur les rôles — le tout sans frais d'ingestion par Go, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et sans envoyer de données de log sensibles à des fournisseurs SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de Parseable
Stockage natif Parquet
Stockez les événements ingérés sous forme de fichiers Apache Parquet columnaires pour des requêtes analytiques rapides et une compression spectaculaire par rapport au JSON brut.
OpenTelemetry prêt
Accepter les journaux, les métriques et les traces via le protocole OpenTelemetry afin que les collecteurs et SDK existants puissent envoyer des données sans modification de code.
Moteur de requête SQL
Interrogez la télémétrie avec le SQL ANSI familier sur n'importe quelle plage de temps, avec une réponse en moins d'une seconde sur les champs indexés et les analyses partitionnées.
Tableaux de bord intégrés
Créez des tableaux de bord interactifs et des requêtes enregistrées directement dans Parseable sans avoir à ajouter un outil de visualisation distinct.
Alertes et RBAC
Définissez des alertes basées sur des seuils sur les flux de journaux et accordez un accès ciblé aux équipes via le contrôle d'accès basé sur les rôles sur les flux et les locataires.
Fidélisation rentable
Le cache intelligent et le stockage hiérarchisé maintiennent les données récentes rapidement accessibles pour les requêtes, tandis que les partitions plus anciennes restent compressées sur le disque pour une rétention à long terme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Parseable
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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