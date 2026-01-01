Déployer BookStack en 1 clic.
Plateforme wiki auto-hébergée avec une hiérarchie structurée de Livres, Chapitres et Pages pour une documentation d'équipe organisée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec BookStack
BookStack est un wiki gratuit et open-source basé sur Laravel qui organise la documentation en une hiérarchie à trois niveaux de Livres, Chapitres et Pages — reflétant la façon dont les gens pensent naturellement au contenu structuré. Un éditeur WYSIWYG, un mode Markdown intégré et l'intégration de diagrammes draw.io permettent aux équipes de rédiger et d'illustrer la documentation sans quitter la plateforme.
L'auto-hébergement de BookStack sur votre propre VPS maintient la documentation interne sensible — runbooks, décisions d'architecture, politiques RH — entièrement au sein de votre infrastructure, sans coûts par utilisateur et sans accès tiers à votre contenu. Les permissions basées sur les rôles vous permettent de contrôler précisément qui peut lire ou modifier chaque section de la base de connaissances.
Principales fonctionnalités de BookStack
Hiérarchie structurée
Les Livres, Chapitres et Pages maintiennent la documentation organisée et navigable à mesure que la base de connaissances s'enrichit de milliers d'entrées.
Éditeurs WYSIWYG et Markdown
Les rédacteurs choisissent leur expérience d'édition préférée — un éditeur de blocs visuel ou du Markdown brut avec prévisualisation en direct — page par page.
Permissions basées sur les rôles
Le contrôle d'accès granulaire au niveau du livre, du chapitre et de la page vous permet de segmenter la documentation entre les équipes, les sous-traitants et les lecteurs publics.
Recherche en texte intégral
La recherche rapide dans tout le texte de la page, les titres et les métadonnées permet aux utilisateurs de trouver des réponses sans avoir besoin de savoir où le contenu est classé.
Historique des révisions de la page
Chaque modification est versionnée avec visualisation des différences et restauration en un clic, offrant une piste d'audit et un filet de sécurité pour la documentation collaborative.
Pourquoi choisir Hostinger pour BookStack
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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