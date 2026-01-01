Déployer Galaxy en un clic.
Plateforme web open source pour des analyses bioinformatiques accessibles et reproductibles et des flux de travail scientifiques gourmands en données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Galaxy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Galaxy
Galaxy est une plateforme web open-source qui permet aux chercheurs d'exécuter, de partager et de reproduire des analyses biomédicales gourmandes en données sans écrire une seule ligne de code. Utilisée par des milliers de laboratoires dans le monde entier, elle regroupe des milliers d'outils en ligne de commande derrière une interface de navigateur unifiée afin que les scientifiques puissent construire des pipelines bioinformatiques complexes, suivre chaque paramètre et réexécuter la même analyse des mois plus tard.
L'auto-hébergement de Galaxy sur votre propre VPS maintient les données de séquençage sensibles, les cohortes de patients et les flux de travail non publiés entièrement sous votre contrôle, sans frais par tâche et sans attente dans la file d'attente d'un serveur partagé. Ce modèle fournit un conteneur tout-en-un unique avec Galaxy, PostgreSQL et nginx préconfigurés pour un déploiement instantané à locataire unique.
Principales fonctionnalités de Galaxy
Flux de travail reproductibles
Capturez chaque outil, paramètre et version de jeu de données afin que toute analyse puisse être réexécutée bit par bit des mois ou des années plus tard.
Éditeur visuel de pipeline
Composez des pipelines bioinformatiques multi-étapes sur un canevas glisser-déposer sans script en Bash ou Snakemake.
Des milliers d'outils
Installez des outils validés depuis le Galaxy Tool Shed, couvrant la génomique, la protéomique, la métabolomique, l'imagerie et l'apprentissage automatique.
Cahiers interactifs
Lancez Jupyter, RStudio et d'autres environnements interactifs directement à partir de vos historiques et jeux de données Galaxy.
Historiques et partage
Organisez chaque exécution d'analyse dans un historique versionné qui peut être partagé, publié ou importé par des collaborateurs en un clic.
Résolution des dépendances Conda
Les outils résolvent leurs dépendances automatiquement via Conda et BioContainers, éliminant ainsi les conflits d'environnement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Galaxy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.