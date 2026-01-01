Déployer Isso avec une installation en 1 clic.
Serveur de commentaires léger et auto-hébergé pour les blogs et les sites statiques, exempt de suivi tiers.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Isso
Isso est un serveur de commentaires léger et auto-hébergé, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus et aux services tiers similaires. Il stocke tous les commentaires dans une base de données SQLite sur votre propre serveur, éliminant ainsi les pixels de suivi tiers et les dépendances JavaScript externes des navigateurs des visiteurs de votre site web.
Contrairement aux services de commentaires basés sur le cloud qui monétisent les données des utilisateurs, Isso conserve les commentaires de vos lecteurs sur une infrastructure que vous possédez. Il prend en charge le formatage Markdown, les fils de discussion, les notifications par e-mail, les files d'attente de modération et une interface d'administration intégrée — tout ce qui est nécessaire pour une configuration de commentaires professionnelle sans les compromis sur la confidentialité des services hébergés.
Principales fonctionnalités de Isso
Confidentialité par défaut
Tous les commentaires sont stockés dans votre propre base de données SQLite, sans scripts de suivi tiers ni analyses injectés dans les navigateurs de vos visiteurs.
Markdown dans les commentaires
Les lecteurs peuvent formater leurs commentaires avec Markdown, y compris le gras, l'italique, les liens et les blocs de code, sans aucune configuration supplémentaire.
Notifications par courriel
Recevez des alertes par e-mail pour les nouveaux commentaires et les réponses via SMTP, vous informant sans que les lecteurs aient besoin de créer de compte.
Modération des commentaires
Mettre les commentaires en file d'attente de modération avant publication, avec approbation automatique facultative pour les adresses e-mail précédemment vérifiées.
Interface web d'administration
L'interface d'administration intégrée et protégée par mot de passe vous permet d'approuver, de modifier ou de supprimer n'importe quel commentaire sans toucher directement à la base de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Isso
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
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