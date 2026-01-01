Déployer OxiCloud en 1 clic.
Stockage cloud léger et auto-hébergé développé en Rust, compatible avec les clients de bureau et mobiles Nextcloud.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OxiCloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OxiCloud
OxiCloud est une plateforme de stockage cloud open-source écrite en Rust, conçue comme une alternative rapide et économe en ressources à Nextcloud et OwnCloud. Elle offre le téléversement de fichiers, le téléchargement, la gestion de dossiers, le partage, la recherche, la corbeille et un lecteur de musique intégré — le tout auto-hébergé avec un backend PostgreSQL. L'environnement d'exécution Rust maintient la mémoire inactive bien en dessous de 100 Mo, ce qui le rend pratique sur les plans VPS où une pile basée sur PHP serait trop lourde.
L'auto-hébergement d'OxiCloud place tout le stockage de fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos fichiers. Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de bureau et mobiles Nextcloud existants de se connecter sans reconfiguration.
Principales fonctionnalités de OxiCloud
Support client Nextcloud
Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de synchronisation de bureau et mobiles Nextcloud existants de se connecter à OxiCloud sans les réinstaller ni les reconfigurer.
Faible empreinte mémoire
Le runtime Rust + mimalloc utilise moins de 100 Mo au repos, rendant OxiCloud pratique sur de petits plans VPS où les piles de stockage cloud basées sur PHP épuiseraient la RAM disponible.
Liens de partage de fichiers
Générez des liens de partage publics pour les fichiers et les dossiers afin que les destinataires externes puissent télécharger du contenu sans créer de compte sur votre serveur.
Corbeille et récupération
Les fichiers supprimés sont déplacés vers une corbeille au lieu d'être immédiatement supprimés, vous offrant une fenêtre de récupération avant la suppression définitive.
Lecteur de musique intégré
Diffusez des fichiers audio directement depuis le navigateur avec prise en charge des listes de lecture et des métadonnées de piste — aucun serveur multimédia ou plugin séparé n'est requis.
Pourquoi choisir Hostinger pour OxiCloud
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise