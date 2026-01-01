Déployer Rallly en 1 clic.
Outil de planification auto-hébergé pour choisir collaborativement la meilleure date et heure parmi les groupes, les équipes et les fuseaux horaires.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Rallly
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rallly
Rallly est un outil de planification et de sondage de groupe open source respectueux de la vie privée, conçu pour remplacer Doodle et les applications SaaS similaires. Les organisateurs créent un sondage avec des options de date/heure proposées, partagent un lien, et les répondants choisissent les créneaux qui leur conviennent — aucun compte n'est requis pour les participants. Le tableau de bord de l'organisateur met ensuite en évidence les créneaux les plus populaires, ce qui facilite la confirmation de l'heure finale.
L'auto-hébergement de Rallly sur votre VPS conserve les courriels des participants, les données de réponse et les sujets de réunion sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de planification tiers. La plateforme prend en charge plusieurs fuseaux horaires, des options verrouillées, une image de marque personnalisée et l'authentification par lien magique par courriel pour les organisateurs, et l'ensemble de la pile fonctionne sur un seul conteneur Next.js et PostgreSQL — suffisamment petit pour un usage personnel, suffisamment robuste pour une petite équipe ou un club.
Principales fonctionnalités de Rallly
Sondages de rendez-vous de groupe
Proposez plusieurs options de date et d'heure, recueillez les disponibilités des invités et trouvez le meilleur créneau — des sondages de type Doodle sans frais par sondage.
Sensible au fuseau horaire
Afficher chaque option dans le fuseau horaire local de chaque répondant automatiquement afin que les équipes distribuées choisissent les heures sans calcul mental.
Réponses sans compte
Les invités votent avec un nom et un e-mail facultatif — pas d'inscription, pas de mot de passe, pas de friction — tandis que les organisateurs conservent des comptes pour gérer les sondages.
Connexion par lien magique
Les organisateurs se connectent via des liens magiques envoyés par e-mail au lieu de mots de passe, ce qui réduit la surface d'attaque des identifiants sans sacrifier la commodité.
Options verrouillées et masquées
Verrouillez une option choisie pour figer les réponses, ou masquez les options après la clôture du vote — utile pour confirmer le choix final sans autres modifications.
Image de marque personnalisée
Définissez le nom de votre site, votre logo et votre thème afin que les sondages fassent partie intégrante de votre organisation plutôt qu'une page de destination SaaS générique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Rallly
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA