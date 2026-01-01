Déployer Kroki : installation en un clic.
API unifiée de diagramme en tant que code qui convertit les descriptions textuelles en diagrammes à l'aide de plus de 30 bibliothèques prises en charge.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kroki
Kroki est une API HTTP unifiée pour générer des diagrammes à partir de descriptions textuelles. Au lieu d'installer et de maintenir des outils distincts pour chaque format de diagramme, Kroki regroupe plus de 30 bibliothèques de diagrammes — y compris PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr et Excalidraw — derrière un point d'accès unique qui renvoie une sortie SVG, PNG ou PDF.
L'auto-hébergement de Kroki sur votre VPS élimine toute dépendance aux services de rendu publics, maintient les diagrammes d'architecture sensibles au sein de votre réseau, et vous permet d'intégrer la génération de diagrammes dans les pipelines de documentation, les wikis et les flux de travail CI/CD sans limites de débit ni données quittant votre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Kroki
30+ bibliothèques de diagrammes
Générer PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN et bien d'autres à partir d'un seul point de terminaison API.
Plusieurs formats de sortie
Récupérez les diagrammes au format SVG, PNG, PDF ou Base64 — choisissez le format qui convient à votre chaîne d'outils de documentation.
Intégration de pipeline
Compatible directement avec Asciidoctor, Confluence, GitLab, et tout outil qui prend en charge la syntaxe de bloc de diagramme Kroki.
Aucun appel externe
Tout le rendu se fait localement sur votre VPS — les diagrammes d'architecture et de système ne quittent jamais votre infrastructure.
API HTTP simple
Effectuez une requête POST avec la source du diagramme ou intégrez une URL GET — aucun SDK ni bibliothèque cliente n'est requis.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kroki
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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