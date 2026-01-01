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Client de bureau à distance multi-protocole prenant en charge RDP, VNC, SSH et SPICE, accessible depuis n'importe quel navigateur web.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Remmina

Remmina est un client de bureau à distance riche en fonctionnalités qui prend en charge les protocoles RDP, VNC, SSH et SPICE au sein d'une seule application, accessible via une interface basée sur un navigateur. En conteneurisant Remmina sur un VPS, vous accédez aux serveurs Windows, aux bureaux Linux et aux machines virtuelles depuis n'importe quel appareil — ordinateurs portables gérés, tablettes ou ordinateurs publics — sans installer de clients natifs ni configurer de logiciels par appareil.

La centralisation de Remmina sur un VPS crée un hôte de rebond sécurisé où les profils de connexion et les identifiants sont stockés sur une infrastructure contrôlée plutôt que dispersés sur les appareils terminaux. Les équipes bénéficient d'un accès partagé et configuré de manière cohérente à tous les systèmes distants, et les nouveaux membres peuvent se connecter immédiatement à chaque serveur requis sans configuration individuelle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Remmina

Accès multi-protocole

Connectez-vous via RDP, VNC, SSH ou SPICE depuis la même interface, couvrant les serveurs Windows, les postes de travail Linux et les machines virtuelles KVM en un seul endroit.

Interface basée sur navigateur

Accédez aux systèmes distants depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web — aucune installation de client natif n'est requise sur les ordinateurs portables gérés, les tablettes ou les postes de travail partagés.

Profils de connexion enregistrés

Stockez les détails de connexion et les identifiants pour chaque système distant afin que les équipes puissent se connecter instantanément sans ressaisir les noms d'hôte et les données d'authentification.

Presse-papiers et Transfert de fichiers

Partagez le contenu du presse-papiers et transférez des fichiers entre votre session locale et les systèmes distants via des protocoles pris en charge pour des flux de travail transparents entre machines.

Stockage centralisé des identifiants

Conservez les mots de passe d'accès à distance sur une infrastructure VPS sécurisée plutôt que sur des appareils terminaux qui pourraient être perdus, volés ou compromis.

Pourquoi choisir Hostinger pour Remmina

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Herriman
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Martin K
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