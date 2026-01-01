Déployer Remmina en 1 clic.
Client de bureau à distance multi-protocole prenant en charge RDP, VNC, SSH et SPICE, accessible depuis n'importe quel navigateur web.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Remmina
Remmina est un client de bureau à distance riche en fonctionnalités qui prend en charge les protocoles RDP, VNC, SSH et SPICE au sein d'une seule application, accessible via une interface basée sur un navigateur. En conteneurisant Remmina sur un VPS, vous accédez aux serveurs Windows, aux bureaux Linux et aux machines virtuelles depuis n'importe quel appareil — ordinateurs portables gérés, tablettes ou ordinateurs publics — sans installer de clients natifs ni configurer de logiciels par appareil.
La centralisation de Remmina sur un VPS crée un hôte de rebond sécurisé où les profils de connexion et les identifiants sont stockés sur une infrastructure contrôlée plutôt que dispersés sur les appareils terminaux. Les équipes bénéficient d'un accès partagé et configuré de manière cohérente à tous les systèmes distants, et les nouveaux membres peuvent se connecter immédiatement à chaque serveur requis sans configuration individuelle.
Principales fonctionnalités de Remmina
Accès multi-protocole
Connectez-vous via RDP, VNC, SSH ou SPICE depuis la même interface, couvrant les serveurs Windows, les postes de travail Linux et les machines virtuelles KVM en un seul endroit.
Interface basée sur navigateur
Accédez aux systèmes distants depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web — aucune installation de client natif n'est requise sur les ordinateurs portables gérés, les tablettes ou les postes de travail partagés.
Profils de connexion enregistrés
Stockez les détails de connexion et les identifiants pour chaque système distant afin que les équipes puissent se connecter instantanément sans ressaisir les noms d'hôte et les données d'authentification.
Presse-papiers et Transfert de fichiers
Partagez le contenu du presse-papiers et transférez des fichiers entre votre session locale et les systèmes distants via des protocoles pris en charge pour des flux de travail transparents entre machines.
Stockage centralisé des identifiants
Conservez les mots de passe d'accès à distance sur une infrastructure VPS sécurisée plutôt que sur des appareils terminaux qui pourraient être perdus, volés ou compromis.
Pourquoi choisir Hostinger pour Remmina
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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