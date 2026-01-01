Déployer EspoCRM en un clic.
Plateforme CRM gratuite et open-source pour la gestion des prospects, contacts, affaires, campagnes et cas de support dans une interface propre et personnalisable.
Trouvez le forfait VPS idéal pour EspoCRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec EspoCRM
EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations clients. Elle couvre le cycle de vente complet — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration des e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.
L'auto-hébergement d'EspoCRM sur votre VPS place toutes vos données clients sous votre contrôle direct, sans frais de licence par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec la liberté d'étendre la plateforme avec des entités, des champs et des flux de travail personnalisés pour correspondre à vos processus métier exacts.
Principales fonctionnalités de EspoCRM
Pipeline de ventes complet
Suivez les prospects du premier contact jusqu'à la conclusion grâce à des étapes d'opportunité personnalisables, des journaux d'activités et des prévisions intégrés à chaque fiche de compte.
Campagnes marketing
Créez et envoyez des campagnes email à des listes de contacts ciblées avec suivi des ouvertures et des clics, sans nécessiter de plateforme de marketing tierce.
Entités et champs personnalisés
Créez des modèles de données personnalisés avec de nouveaux types d'entités, des champs, des relations et des vues via le panneau d'administration — aucun codage n'est requis pour la plupart des personnalisations.
Helpdesk intégré
Gérez les cas de support client avec un système de tickets qui se lie directement aux contacts, aux comptes et aux enregistrements de ventes pour un contexte complet.
API REST et Intégrations
Connectez EspoCRM à des systèmes externes via une API REST claire, avec des intégrations natives pour les serveurs de messagerie, la VoIP et les outils commerciaux populaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour EspoCRM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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