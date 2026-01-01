EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations clients. Elle couvre le cycle de vente complet — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration des e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.

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