Déployer SurrealDB en 1 clic.
Base de données multi-modèle combinant des données documentaires, graphiques, relationnelles, de séries chronologiques, géospatiales et vectorielles via un seul langage de requête de type SQL.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SurrealDB
SurrealDB est une base de données multi-modèle moderne écrite en Rust qui unifie les données documentaires, graphiques, relationnelles, de séries chronologiques, géospatiales et vectorielles en un seul moteur, accessible via SurrealQL — un langage de requête de type SQL conçu pour les développeurs qui recherchent de la flexibilité sans avoir à gérer plusieurs bases de données spécialisées. Grâce à son support natif pour les requêtes en temps réel, les permissions au niveau des lignes et l'authentification intégrée à la base de données, SurrealDB peut servir à la fois de base de données et de backend-as-a-service pour les applications web et mobiles.
Héberger SurrealDB sur votre propre VPS offre aux développeurs et aux petites équipes une base de données multi-modèle puissante, sans la tarification par requête de SurrealDB Cloud. L'architecture à binaire unique simplifie le déploiement et les opérations, comparativement à l'exécution de bases de données distinctes pour les charges de travail documentaires, graphiques et de séries chronologiques.
Principales fonctionnalités de SurrealDB
Types de données multi-modèles
Stockez des documents, des graphiques, des lignes relationnelles, des séries temporelles, des données géospatiales et des vecteurs dans la même base de données sans services distincts pour chaque modèle.
Langage de requête SurrealQL
Langage de requête de type SQL avec des extensions pour le parcours de graphes, la recherche vectorielle, les opérateurs géospatiaux et les champs calculés intégrés au schéma.
Requêtes en temps réel
Abonnez-vous aux résultats de requêtes en direct via WebSocket pour des mises à jour d'interface utilisateur en temps réel, sans interrogation ni infrastructure de bus d'événements externe.
Sécurité au niveau des lignes
Les permissions granulaires intégrées au schéma vous permettent d'exposer en toute sécurité la base de données directement aux clients web et mobiles sans couche d'API intermédiaire.
Authentification intégrée
L'authentification intégrée basée sur l'utilisateur, la portée et le JWT rend SurrealDB utilisable en tant que service de backend pour les applications prototypes.
Interfaces de requête multiples
Interrogez via HTTP REST, WebSocket, des bibliothèques clientes natives pour JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET et PHP — ou directement via SurrealQL CLI.
Pourquoi choisir Hostinger pour SurrealDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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