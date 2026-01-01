SurrealDB est une base de données multi-modèle moderne écrite en Rust qui unifie les données documentaires, graphiques, relationnelles, de séries chronologiques, géospatiales et vectorielles en un seul moteur, accessible via SurrealQL — un langage de requête de type SQL conçu pour les développeurs qui recherchent de la flexibilité sans avoir à gérer plusieurs bases de données spécialisées. Grâce à son support natif pour les requêtes en temps réel, les permissions au niveau des lignes et l'authentification intégrée à la base de données, SurrealDB peut servir à la fois de base de données et de backend-as-a-service pour les applications web et mobiles.

Héberger SurrealDB sur votre propre VPS offre aux développeurs et aux petites équipes une base de données multi-modèle puissante, sans la tarification par requête de SurrealDB Cloud. L'architecture à binaire unique simplifie le déploiement et les opérations, comparativement à l'exécution de bases de données distinctes pour les charges de travail documentaires, graphiques et de séries chronologiques.