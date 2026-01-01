Déployer NATS en un clic.
Système de messagerie natif du cloud, haute performance, avec une latence inférieure à la milliseconde pour les microservices, l'IoT et les applications distribuées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour NATS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec NATS
NATS est un système de messagerie léger et open-source conçu pour les architectures cloud-native. Il offre une messagerie de type publication-abonnement, requête-réponse et groupe de files d'attente en moins d'une milliseconde, avec une empreinte minimale — le binaire du serveur pèse moins de 20 Mo et ne nécessite aucune dépendance externe. NATS gère des millions de messages par seconde, ce qui en fait l'un des courtiers de messages les plus rapides disponibles.
JetStream, la couche de persistance intégrée de NATS, ajoute des flux durables, la relecture et la livraison exactement une fois sans nécessiter de service de file d'attente ou de base de données séparé. L'auto-hébergement de NATS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la localité des données, élimine les frais cloud par message et place votre bus de messages aussi près que possible de vos services pour une latence minimale.
Principales fonctionnalités de NATS
Messagerie Pub/Sub
Diffusez des messages à un nombre illimité d'abonnés instantanément grâce au routage basé sur le sujet et aux abonnements génériques pour une diffusion flexible des messages.
JetStream persistance
Persister, rejouer et traiter les messages avec des flux et des consommateurs durables — ajoutant une livraison exactement une fois et un historique des messages sans infrastructure supplémentaire.
Modèle Requête-Réponse
Mettre en œuvre des RPC de style synchrone via une messagerie asynchrone avec un mécanisme de requête-réponse intégré, permettant des appels de service à service avec gestion automatique des délais d'attente.
Groupes de files d'attente
Répartissez le travail entre des consommateurs mis à l'échelle horizontale en utilisant des groupes de files d'attente — NATS répartit automatiquement les messages entre tous les membres d'un groupe.
Clustering intégré
Créez un cluster tolérant aux pannes sur plusieurs nœuds avec découverte automatique des routes et réplication JetStream basée sur RAFT pour une haute disponibilité.
Surveillance HTTP
Consultez l'état du serveur, les statistiques de connexion, les métriques JetStream et les données d'abonnement via le point de terminaison de surveillance intégré au port 8222.
Pourquoi choisir Hostinger pour NATS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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