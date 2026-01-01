Netdata est une plateforme de surveillance d'infrastructure open source et en temps réel qui collecte des milliers de métriques par seconde depuis vos serveurs, conteneurs, applications et services cloud. Contrairement aux piles de surveillance traditionnelles qui nécessitent des couches distinctes de collecte, de stockage et de visualisation des données, Netdata regroupe les trois en un seul agent léger — offrant des tableaux de bord en direct en quelques secondes après le déploiement, sans aucune configuration manuelle nécessaire pour les services courants.

Avec plus de 78 000 étoiles GitHub et 500 millions de téléchargements Docker, Netdata est l'une des solutions de surveillance auto-hébergées les plus largement adoptées. L'exécuter sur votre propre VPS maintient toutes les métriques d'infrastructure privées au sein de votre réseau, avec un contrôle total sur les politiques de rétention, les règles d'alerte et l'accès au tableau de bord.