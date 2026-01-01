Déployer Reiverr en un clic.
Interface unifiée adaptée à la télévision pour Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr qui remplace la découverte de style Overseerr.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Reiverr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Reiverr
Reiverr est un frontal open-source qui combine la découverte de médias, la demande et la lecture en une seule interface conviviale pour la télévision. Au lieu de passer de Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr, les utilisateurs parcourent les titres populaires, obtiennent des recommandations personnalisées, demandent le contenu manquant et diffusent ce qui est déjà dans leur bibliothèque — le tout depuis une seule application optimisée pour les télécommandes et les interfaces utilisateur grand écran.
L'auto-hébergement de Reiverr sur votre propre VPS garde chaque clé API connectée, historique de visionnage et journal de requêtes sous votre contrôle. L'architecture basée sur des plugins vous permet d'ajouter de nouvelles sources de streaming sans modifier le cœur, et le même backend peut alimenter à la fois l'application web et une version native sur les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.
Principales fonctionnalités de Reiverr
TMDB Découverte
Parcourez les films et séries tendance, les recommandations personnalisées, le casting, les notes et les bandes-annonces, propulsé par The Movie Database.
Lecture Jellyfin
Diffusez le contenu déjà présent dans votre bibliothèque Jellyfin directement dans Reiverr sans changer d'applications ni de sessions.
Demandes Sonarr et Radarr
Envoyer les titres manquants directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une importation dans la bibliothèque sans ouvrir l'une ou l'autre interface utilisateur.
Interface axée sur la télévision
Navigation conviviale pour la télécommande, grande typographie et mise en évidence du focus, conçues dès le départ pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs.
Architecture de plugin
Déposez des plugins de lecture ou de source supplémentaires dans le dossier des plugins montés pour étendre Reiverr sans reconstruire l'image.
Build Tizen Smart TV
Associez le backend hébergé avec la version officielle de Tizen pour installer Reiverr en tant qu'application native sur les téléviseurs intelligents Samsung.
Pourquoi choisir Hostinger pour Reiverr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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