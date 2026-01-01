Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, état des disques S.M.A.R.T. et statistiques Docker et Podman par conteneur — sans la surcharge de ressources des piles d'observabilité complètes comme Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un back-end Go, il utilise une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub héberge l'interface web et stocke les données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.

L'auto-hébergement de Beszel vous offre un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, ainsi les problèmes d'infrastructure sont visibles même lorsque les systèmes individuels sont sous contrainte. Des alertes configurables vous avertissent lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et des sauvegardes automatiques sur disque local ou stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.