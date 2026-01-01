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Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques de conteneurs Docker, données historiques et alertes configurables pour votre infrastructure.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Beszel

Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, état des disques S.M.A.R.T. et statistiques Docker et Podman par conteneur — sans la surcharge de ressources des piles d'observabilité complètes comme Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un back-end Go, il utilise une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub héberge l'interface web et stocke les données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.

L'auto-hébergement de Beszel vous offre un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, ainsi les problèmes d'infrastructure sont visibles même lorsque les systèmes individuels sont sous contrainte. Des alertes configurables vous avertissent lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et des sauvegardes automatiques sur disque local ou stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Beszel

Métriques de conteneur Docker

Suivez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur, parallèlement aux métriques du système hôte, vous offrant une vue unifiée de l'hôte et de ses charges de travail conteneurisées.

Architecture hub-agent

Un hub unique agrège les données d'un nombre illimité d'agents fonctionnant sur des serveurs distants, facilitant ainsi la surveillance de l'ensemble de votre flotte à partir d'un seul tableau de bord.

Alertes configurables

Définissez des seuils pour toute métrique surveillée — charge CPU, utilisation du disque, température, bande passante — et recevez des notifications avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.

Conservation des données historiques

L'historique des performances est stocké dans la base de données du hub, permettant une analyse des tendances à long terme et une planification de la capacité au-delà de ce que les tableaux de bord en temps réel peuvent montrer à eux seuls.

Surveillance du GPU et de S.M.A.R.T.

Surveillez l'utilisation des GPU Nvidia, AMD et Intel ainsi que les données de santé des disques S.M.A.R.T. pour détecter la dégradation matérielle avant qu'elle ne provoque des pannes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Beszel

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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