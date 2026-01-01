Déployer mStream en un clic d'installation.
Serveur de streaming musical auto-hébergé léger avec un lecteur web épuré et des applications mobiles natives.
Trouvez le forfait VPS idéal pour mStream
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec mStream
mStream est un serveur de streaming musical léger, basé sur Node.js, conçu pour mettre votre collection en ligne avec une configuration minimale. Déposez votre musique dans le volume de la bibliothèque et mStream la scanne, l'indexe et la diffuse automatiquement via un lecteur web réactif et épuré — ainsi que des applications natives iOS et Android qui utilisent la même API backend pour l'écoute hors ligne et la lecture sans interruption sur mobile.
L'auto-hébergement de mStream sur un VPS vous donne un accès privé et permanent à votre bibliothèque musicale depuis n'importe quel appareil, sans les limites de stockage, les restrictions d'appareils ou les tracas de licence des services de streaming commerciaux. Le mode public par défaut privilégie une utilisation immédiate; des comptes par utilisateur peuvent être ajoutés via l'interface d'administration une fois que vous décidez d'exposer le serveur publiquement.
Principales fonctionnalités de mStream
Bibliothèque de diffusion par glisser-déposer
Ajoutez des fichiers au dossier de musique et mStream les détecte automatiquement — aucune étape d'importation manuelle, aucun scanner de bibliothèque multimédia à configurer au préalable.
Applications mobiles natives
Les applications officielles iOS et Android se connectent à votre serveur pour la lecture hors ligne, les transitions fluides et le transcodage adapté aux réseaux cellulaires.
Comptes multi-utilisateurs
Des comptes utilisateurs optionnels avec un contrôle d'accès par bibliothèque permettent aux foyers de partager un seul serveur sans fusionner les collections de musique.
Lecteur web adaptatif
Lecteur HTML5 moderne qui fonctionne parfaitement sur les navigateurs de bureau et mobiles, avec des listes de lecture, la recherche, la pochette d'album et la lecture aléatoire.
Interface d'administration pour le réglage
L'interface d'administration en direct gère le basculement du mode public, les téléversements, les modifications de fichiers et le verrouillage de compte sans redémarrer le serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour mStream
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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