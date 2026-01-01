GeoNetwork est une application de catalogue open source, basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées au sein des organisations. Développée sous l'égide de la fondation OSGeo, elle offre des fonctionnalités d'édition de métadonnées, de recherche fédérée et un visualiseur de cartes intégré qui fonctionnent nativement avec les normes ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records.

L'auto-hébergement de GeoNetwork permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de moissonnage et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, de sorte que le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.