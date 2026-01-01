Déployer Flowise en 1 clic.
Plateforme low-code open source pour créer des flux d'orchestration LLM et des agents IA avec une interface visuelle par glisser-déposer.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Flowise
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Flowise
Flowise est une plateforme low-code open source qui rend la création d'applications IA sophistiquées accessible aux développeurs et aux équipes sans nécessiter de codage approfondi. Son interface visuelle par glisser-déposer vous permet de connecter des modèles de langage, des bases de données vectorielles, des systèmes de mémoire et des outils externes pour créer des flux de travail cohérents. Flowise prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google et open source, ce qui le rend flexible pour divers cas d'utilisation de l'IA, des chatbots aux applications RAG et aux agents autonomes.
L'auto-hébergement de Flowise sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos flux de travail IA, de vos données de conversation et de vos bases de connaissances intégrées. Vous pouvez vous connecter à des bases de données internes et à des API que les plateformes cloud ne peuvent pas atteindre, et configurer des ressources spécifiquement pour vos charges de travail LLM sans tarification par appel d'API ni préoccupations concernant la confidentialité des données.
Principales fonctionnalités de Flowise
Générateur de flux visuel
Interface glisser-déposer pour assembler des pipelines d'IA complexes à partir de nœuds pré-construits sans écrire de code d'orchestration.
Support RAG
Capacités de génération augmentée par récupération intégrées, avec intégration de bases de données vectorielles, pour la création d'applications d'IA fondées sur la connaissance.
Support multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Cohere et aux modèles open-source locaux depuis une interface unifiée unique.
Cadres de développement d'agents
Créez des agents IA autonomes qui utilisent des outils, raisonnent à travers des tâches en plusieurs étapes et maintiennent une mémoire conversationnelle d'une session à l'autre.
Intégration API
Exposez tout flux en tant que point de terminaison d'API pour intégrer des capacités d'IA directement dans vos applications et flux de travail existants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Flowise
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
9router
Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM