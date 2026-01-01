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Tableau de bord de performance PostgreSQL open source pour surveiller les requêtes, les index et la santé de la base de données en temps réel.

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$ CA27,19
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec PgHero

PgHero est un tableau de bord de performance open source conçu spécifiquement pour PostgreSQL. Il met en évidence les requêtes lentes, les index inutilisés, les tables volumineuses, les index dupliqués, les contraintes invalides et le nombre de connexions dans une interface web claire — aucune expertise en base de données n'est requise pour comprendre ce qu'il affiche. Chaque métrique est spécifique à PostgreSQL, de sorte que le tableau de bord va droit à l'information essentielle pour l'optimisation et le dépannage.

L'auto-hébergement de PgHero signifie que vos identifiants de base de données et vos modèles de requêtes ne quittent jamais votre infrastructure. Connectez-le à n'importe quelle instance PostgreSQL — un conteneur sur le même VPS, une base de données gérée à distance, ou plusieurs bases de données à la fois — et obtenez un tableau de bord de surveillance persistant accessible via votre navigateur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de PgHero

Détection des requêtes lentes

PgHero classe les requêtes par temps d'exécution total et moyen afin que vous puissiez identifier immédiatement quelles requêtes dégradent les performances de l'application.

Analyse d'index

Révèle les index inutilisés, dupliqués et manquants afin que vous puissiez nettoyer l'encombrement des index et ajouter les index qui accéléreront réellement votre charge de travail.

Suivi de l'espace et de l'encombrement

Affiche les tailles des tables et des index avec le nombre de tuples morts, afin que vous sachiez quand un VACUUM ou un REINDEX est nécessaire avant que l'espace ne devienne un problème.

Surveillance de la connexion

Suit les connexions actives par utilisateur, base de données et état afin que vous puissiez repérer les fuites de connexion et l'épuisement du pool avant qu'ils ne provoquent des pannes.

Statistiques des requêtes historiques

Capture les statistiques de requêtes au fil du temps et les affiche avec un curseur de plage horaire, facilitant la corrélation des régressions de performance avec les déploiements ou les changements de charge.

Pourquoi choisir Hostinger pour PgHero

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Martin K
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